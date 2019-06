München (ots) -"Pleite unter Palmen" mit 8,8 % MA (14-49 Jahre)- "Armes Deutschland - Deine Kinder": 10,7 % MA (14-49 Jahre)- RTL II-Tagesmarktanteil von 7,1 % MADas Interesse der Zuschauer an sozialen Themen am Dienstagabendbei RTL II ist ungebrochen: Das neue Format "Pleite unter Palmen"überzeugte in der Primetime mit starken 8,8 % MA in derwerberelevanten Zielgruppe und erreichte bis zu 1,55 Mio. Zuschauergesamt.In der Late Prime erzielte "Armes Deutschland - Deine Kinder",sehr gute 10,7 % MA bei den 14-49-Jährigen. Bis zu 1,34 Mio.Zuschauer gesamt nahmen Anteil an dem Schicksal der AlleinerziehendenJenny, die mit ihren beiden Töchtern in einer Obdachlosenunterkunftlebt.Insgesamt erzielte RTL II gestern einen Tagesmarktanteil von 7,1 %(14-49 Jahre).Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, MarktstandardTV, 04.06.2019, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben,beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Pressekontakt:Nora Fleckenstein089 - 641850nora.fleckenstein@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell