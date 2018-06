Baden-Baden (ots) -SWR Koch-Doku mit sechs Frauen vom Land feiert erstmals dreiSiegerinnen mit einer eigenen Finalfolge / ab 1. August 2018 imSommerprogramm des SWR FernsehensDie beliebte SWR Koch-Doku geht auch 2018 wieder mit sechs Frauenauf Tour und kürt in einer eigenen, neuen Finalfolge die Siegerinnenüber die beste Vorspeise, das leckerste Hauptgericht und dasköstlichste Dessert. Zu sehen ab 1. August 2018, mittwochs um 20:15Uhr im SWR FernsehenEin Wettkochen mit LeidenschaftAuch im Sommer 2018 sind sechs Frauen mit dem Oldtimerbusunterwegs in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Sie sindkompetent in Sachen Landwirtschaft, engagieren sich in ihrenGemeinden und kochen mit Leidenschaft. Für den SWR Kochwettbewerbzaubern die sechs mit Produkten von Hof und Feldern kreativeGerichte. Reihum laden sich die sympathischen Frauen vom Landgegenseitig auf ihre Höfe ein und servieren den anderen ein leckeresDrei-Gänge-Menü. Nebenbei erfahren die Frauen, wie auf den anderenHöfen gewirtschaftet wird und sie tauschen sich freundschaftlichaus.Die Regionen 2018Die SWR Kochdoku "Lecker aufs Land" führt im Sommer 2018 auf dieOstalb (1. August), in die Eifel (8. August), in denRhein-Neckar-Kreis (15. August), in die Pfalz (22. August), in denWesterwald (29. August) und in den Landkreis Schwäbisch Hall (5.September).Neue Finalfolge feiert die SiegerinnenNach der großen Rundreise durch das Sendegebiet des SWR Fernsehenstreffen alle sechs noch einmal zusammen. In einer siebten Folgewerden die Siegerinnen der besten Vorspeise, des leckerstenHauptgerichts und des köstlichsten Desserts gekürt und ausgiebiggefeiert. Das große Finale mit der Ehrung der Siegerinnen wird am 12.September ausgestrahlt.Lecker aufs Land"Lecker aufs Land" ist eine der beliebtesten Doku-Reihen im SWRFernsehen. Seit 2011 wird jährlich eine neue Staffel imSommerprogramm ausgestrahlt. Produziert wird "Lecker aufs Land" vonMoviepool und megaherz im Auftrag des SWR. Die Redaktion liegt beiKatrin Grünewald und Stefanie von Ehrenstein.Online first ab 31. Juli um 16:00 Uhr auf www.SWRMediathek.deFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Katrin Grünewald, Tel. 07221 929 23857,katrin.gruenewald@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell