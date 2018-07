Köln (ots) -Wo hat der ICE seine Lok versteckt? Wie feiern einzelne ZugteileHochzeit? Und bekommen die Wagons erst spät eigene Räder? DiesenSommer ist Armin Maiwald wieder in besonderer Mission unterwegs: DasMaus-Team des WDR reist nach Polen, quer durch Deutschland und nachÖsterreich, um zu zeigen, wie der neue ICE4 hergestellt wird. Startfür die vierteilige Sommer-Sachgeschichten-Reise in der "Sendung mitder Maus" ist am Sonntag, 22. Juli 2018 (Das Erste, 9.30 Uhr, KiKA11.30 Uhr).Für Armin Maiwald, der schon seit den 70er Jahren für die Mausunterwegs ist, ist die ICE-Geschichte ein Herzensprojekt: "Wir habenschon über alles, was fliegt oder fährt eine Sachgeschichte gemacht:Schiff, Auto, Flugzeug - nur der Zug hat gefehlt." Schon als Kind inder Nachkriegszeit holte sich Maiwald von Eisenbahnen Kohle zumHeizen herunter und später habe er als Fahrschüler sogar einenEisenbahnführerschein gemacht. Auch eine Modelleisenbahn mit rund 100Lokomotiven erstreckt sich in Mailwalds Kölner Wohnung. "DieEisenbahn war schon mein ganzes Leben lang entscheidend. Und auchjetzt wohne ich noch direkt neben den Schienen, die zum KölnerHauptbahnhof führen."Mobilität ist für "Die Sendung mit der Maus" schon lange einwichtiges Thema: Mehrteilige Sachgeschichten zeigten bereits den Baueines Schiffes (1998), eines großen Passagier-Flugzeuges (1999),eines Autos (2005) und im vergangenen Sommer (2017) den Bau einesFeuerwehrautos.Die Sommer-Sachgeschichten-Reise ist eine Produktion der FlashFilmproduktion GmbH Armin Maiwald & Jan Marschner im Auftrag des WDR.Ansprechpartner in der Redaktion: Joachim Lachmuth (WDR).Fotos unter ARD-Foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge www.presse.WDR.de.Original-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell