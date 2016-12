Neue Solarlampen für Afrika

Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) -Nach dem Erfolg ihrer Natural Light Solarlampe in Afrika wird dieVELUX Group 20.000 weitere Solarlampen an Verkaufspartner in Sambia,Simbabwe, Sierra Leone und ab sofort auch Malawi liefern.Zur Multimedia-Pressemitteilung gelangen Sie hier:http://www.multivu.com/players/uk/8006751-velux-more-natural-light-shine-in-africa/Das Natural-Light-Projekt, das sich einesExistenzgründer-Vertriebsmodells bedient, stiftet eine zweiteLieferung von 20.000 Solarlampen. Die Lampen sollen von neuenVerkaufspartnern in Gemeinden ohne Stromanschluss in Sambia,Simbabwe, Sierra Leone und erstmals nun auch in Malawi verkauftwerden.Das Ziel des Projektes besteht aber nicht nur darin, Gemeindenohne Anschluss ans Stromnetz eine nachhaltige Beleuchtung zurVerfügung zu stellen, sondern auch, den Verkaufspartnern vor Ort einGeschäftsmodell anzubieten, mit dem sie ein Einkommen erwirtschaftenkönnen. Dieses Modell hat sich als großer Erfolg erwiesen. Inzwischenkonnten mehr als 50 Verkaufspartner in drei afrikanischen Ländern -Simbabwe, Sambia und Sierra Leone - ihr eigenes Geschäft mit demVerkauf der Natural Light Solarlampen aufbauen.Das Natural-Light-Projekt wurde in Zusammenarbeit mit Little Sunund NGO Plan International zur Feier des 75. Geburtstages der VELUXGroup ins Leben gerufen. Nach einem internationalen Designwettbewerbim Vorjahr, bei dem 172 Beiträge aus aller Welt eingereicht wurden,wurde ein Siegerdesign ermittelt und 14.500 Exemplare der Solarlampenach Afrika geliefert - eines für jeden Mitarbeiter der VELUX Groupund seiner Schwesterunternehmen.Olafur Eliasson, Künstler und Gründer von Little Sun, sagt: "DieNatural Light Solarlampe soll nicht nur afrikanische Gemeinden ohneStromanschluss mit Energie versorgen, sondern gibt überdies Menschendie Mittel in die Hand, die Verantwortung für ihre eigene Existenz zuübernehmen. Indem wir ihnen eine nachhaltige, zuverlässige underschwingliche Beleuchtungslösung gegeben haben, haben wir denMenschen zu mehr Unabhängigkeit verholfen, und jetzt können siesicher im Dunkeln arbeiten, studieren und kochen.Von der Beleuchtung abgesehen tragen die Natural Light Solarlampenauch dazu bei, die Luftqualität zu verbessern, indem sie den weitverbreiteten Gebrauch von giftigen Kerosinlampen mit ihremKohlenstoffausstoß reduzieren und stattdessen die nachhaltigeSonnenenergie nutzbar machen.Michael K. Rasmussen, Senior Vice President, Brand bei der VELUXGroup, erklärt: "Für uns als Unternehmen, das auf Kenntnisse überLicht und frische Luft aufgebaut ist, war das Natural-Light-Projekteine wunderbare Art, unseren 75. Geburtstag zu feiern und uns fürbessere Lebensumstände außerhalb unserer üblichen Märkte einzusetzen.Das Natural-Light-Projekt bietet nicht nur Licht zum Lesen oderKochen nach Einbruch der Dunkelheit und einen Ersatz für dieübelriechenden Kerosinlampen, es hat auch jungen, ambitioniertenExistenzgründern geholfen, die inzwischen ihr eigenes Geschäftbetreiben."Weiter sagt er: Nachdem es in den anderen Ländern so gutaufgenommen wurde, haben wir das Programm jetzt auch auf Malawiausgeweitet; Teammitglieder aus Sambia haben die Geschichte den neuenTeilnehmern am Projekt in Malawi weitererzählt, und wir freuen uns,dass diese zur Natural-Light-Familie hinzustoßen."Die zusätzlichen Natural Light Solarlampen stehen zur Auslieferungbereit. Eine Reihe von Verkaufspartnern wird vor Ort in Malawi übereine Reihe von Workshops, Rollenspielen, Vorführungen undGruppenarbeit im Verkauf von Solarlampen unterrichtet werden.Weitere Informationen finden Sie auf http://www.littlesun.com,facebook.com/ilovelittlesun(https://www.facebook.com/ilovelittlesun), twitter.com/littlesun(https://twitter.com/littlesun).Pressematerial im VELUX-PresseforumUnsere Videos, Fotos und Pressematerialien stehen im VELUXPresseforum unter presse.velux.de (http://press.velux.com/) zumAnsehen und Herunterladen zur Verfügung.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/450767/VELUX_Natural_Light_Solar_Lamp.jpg )Video:http://www.multivu.com/players/uk/8006751-velux-more-natural-light-shine-in-africa/Pressekontakt:Jens BekkeDirectorGlobal Media Relations The VELUX Groupjens.bekke@velux.com+45 21 55 07 89Original-Content von: The VELUX Group, übermittelt durch news aktuell