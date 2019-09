Neue Software von Garrett optimiert die E-Turbo-Integration mit den elektrifizierten Antriebssträngen der Zukunft

- Garrett-Steuerungssoftware unterstützt die Neudefinition derInteraktion zwischen ECU und Turbolader in Hybridfahrzeugen- Neue Softwarearchitektur ebnet den Weg zu einem vorausschauendenEnergie- und FahrzeugfunktionsmanagementRolle, Schweiz (ots/PRNewswire) - Garrett Motion Inc. (NYSE: GTX),ein führender differenzierter Technologieanbieter in derAutomobilindustrie, hat eine neue Software für die Steuerung desTurbolader-Boosts entwickelt, mit der Leistung und Funktion vonTurboladern deutlich verbessert werden können. Sie trägt darüberhinaus zur Optimierung des Energiemanagements in Hybridfahrzeugenbei.Das einzigartige Wissen des Unternehmens in den Bereichenfortschrittliche Steuerungen und Automobiltechnik, das auf mehr alssechs Jahrzehnten Erfahrung mit OEMs basiert, trägt dazu bei, dieEntwicklung im Bereich Antriebsstränge zu verbessern und zubeschleunigen, die Leistung zu optimieren und den Kraftstoffverbrauchzu senken. Garrett stellt E-Turbo-Hardware sowie Algorithmen fürBoost-Steuerung und -Funktionsmanagement für vorhandene elektronischeSteuerungssysteme (Electronic Control Units, ECUs) bereit, um Boost,Drehmoment, Effizienz und Emissionen zu verwalten und zu optimierenund so strengere Vorschriften zur Emissionssenkung einzuhalten.Aufbauend auf der E-Turbo-Hardware und der Elektronik für ihrenBetrieb, fügt die neueste Innovation von Garrett eine modulareSoftwaresteuerung für das Boost-System hinzu, die leicht invorhandene ECUs integriert werden kann.Die Software an sich wird zur Optimierung der Leistung desAntriebsstrangs beitragen. Im Kontext der Elektrifizierung und derFahrzeugkomplexität betrachtet, ist sie nach Meinung von Garrettjedoch eine Schlüsselkomponente, um den technologischen Weg zu einervorausschauenden Energie- und Antriebsstrangoptimierung sowie zuPrognosen für Zustand und Wartung von Fahrzeugen zu ebnen.Die Integrated Vehicle Health Management (IVHM)-Software vonGarrett kann jedoch mehr, als nur die Interaktionen zwischenTurbolader und Motor zu steuern. Es handelt sich um eine umfassendeLösung, die die Detektion von intermittierenden Störungen undAnomalien in komplexen Fahrzeugsystemen ermöglicht. Auf diese Weisekann die Software von Garrett die Leistung aller Fahrzeugsysteme und-komponenten in Echtzeit überwachen, sodass Reparaturen undWartungsarbeiten prognostiziert und Wartungsarbeiten eingeleitetwerden können, um teure Ausfallzeiten und Produktivitätsverluste zuvermeiden.Garrett IVHM schafft auf verschiedene Arten einen Mehrwert:- Durch die Antizipation von Störungen und Anleitungen zu ihrerBeseitigung - noch bevor sie auftreten- Durch die Bereitstellung intelligenter Diagnosen, um schnellere undeffektivere Wartungsaktivitäten zu ermöglichen- Durch die Verbesserung der Fahrzeug- oder Flottenzuverlässigkeitdurch eine prognosebasierte WartungDie Innovationen von Garrett im Bereich der Steuerungs- undFunktionsmanagementsoftware ermöglichen OEMs die beschleunigteEinführung komplexer Technologien, um sofort Vorteile zu erzielen undgleichzeitig das aktuelle Verständnis von Fahrzeugintegrität undEndbenutzerproduktivität zu transformieren und die Fahrererfahrung zuverbessern.Über GarrettGarrett (www.garrettmotion.com) ist ein führender differenzierterTechnologieanbieter, der Kunden weltweit seit mehr als 65 JahrenLösungen für Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge,Aftermarket-Ersatzteile und Leistungsoptimierung bereitstellt. Mitder innovativen Technologie von Garrett sind Fahrzeuge sicherer,besser verbunden, effizienter und umweltfreundlicher. Unser Portfolioan Lösungen in den Bereichen Turbolader, Elektro-Boost undFahrzeugsoftware ermöglicht der Transportbranche die Neudefinitionund Weiterentwicklung von Mobilität. Weitere Neuigkeiten undInformationen zu Garrett finden Sie auf www.garrettmotion.com/news.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/971648/Garrett_Electric_Turbo_GEN_1___Official.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/705504/Garrett_Advancing_Motion_Logo.jpgPressekontakt:MedienMike Stoller+1 734-392-5525michael.stoller@garrettmotion.comOriginal-Content von: Garrett Motion Inc., übermittelt durch news aktuell