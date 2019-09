Neue Software vereinfacht die Patientenverfügung (FOTO)

--------------------------------------------------------------Patientenverfügung.digitalhttp://ots.de/20H0n5--------------------------------------------------------------Deutschland (ots) -Patentienverfügung.digital bietet ein neues, innovatives Angebotzur Erstellung wirksamer Vorsorgedokumente - dank digitalemAssistenten können individuelle Patientenverfügungen einfacher undpräziser denn je erstellt werden."Nur jede 50. Patientenverfügung greift im Notfall" - zu diesemerschreckenden Ergebnis kam eine Untersuchung des HerforderNotfallmediziners Dr. med. Steffen Grautoff. Eine weitere Studieanalysierte die Aussagekraft von Patientenverfügungen inAkutsituationen, mit ähnlichem Ergebnis: Viele konventionellePatientenverfügungen versagen im Notfall. Das Problem ist der Aufbauherkömmlicher Verfügungen, sagt die Versorgungsforscherin undMitautorin der Studie Christiane Hartog im Deutschlandfunk Kultur vom6. Juni.In Zusammenarbeit mit erfahrenen Fachärzten und Rechtsanwältensowie dem jahrelang praktizierenden Arzt undGerichtssachverständigen Dr. med. Wilhelm Margula entwickelte derOnlineanbieter Patientenverfügung.digital daher einen digitalenAssistenten, der die Erstellung einer Patientenverfügung extremeinfach macht: Nutzer beantworten Fragen, die Software wertet dieAntworten aus und erstellt eine maßgeschneiderte Patientenverfügung.Vor allem im medizinischen Bereich sind die so generiertenPatientenverfügungen wesentlich präziser und differenzierter alsviele verfügbare Vorlagen zum Ankreuzen. Zusätzlich wird diePatientenverfügung mit den persönlichen Vorstellungen vonLebensqualität und Wertvorstellungen angereichert, wie Elke Rasche,Leiterin der Berliner "Zentralstelle Patientenverfügung" vomHumanistischen Verband, vorschlägt.Auch die Hinterlegung ist geregeltDie generierte Patientenverfügung kann man auch direkt auf derWebseite hinterlegen - und diese über eine Dokumentnummer oder einenSignalaufkleber mit QR-Code jederzeit abrufen. Bei einem Abruf derPatientenverfügung durch Ärzte werden die hinterlegtenNotfallkontakte automatisch per E-Mail und SMS benachrichtigt undwissen umgehend an welches Krankenhaus sie sich wenden müssen.Im Gegensatz zu anderen Anbietern finanziert sichPatientenverfügung.digital ausschließlich durch die Spendenzufriedener Nutzer. "Jeder sollte - unabhängig von Einkommen oderVermögen - von seinem Recht auf Selbstbestimmung Gebrauch machen undfür den Notfall vorsorgen können", sagt Geschäftsführer EduardHildebrandt.Pressekontakt:Eduard HildebrandtTelefon: +49 8771 63295560E-Mail: info@patientenverfuegung.digitalhttps://www.patientenverfuegung.digital/Original-Content von: Patientenverfügung.digital, übermittelt durch news aktuell