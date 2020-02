Neue Sky Original Produktion: Sky Deutschland und Flare Film produzieren Dramaserie (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Achtteilige Dramaserie nach dem Roman "Bestattung eines Hundes" vonThomas Pletzinger- Regisseure: David Dietl und Barbara Albert- Autoren: Hanno Hackfort, Bob Konrad und Thomas Pletzinger- Produziert von Eva Kemme und Martin Heisler für Flare Film, imAuftrag von Sky DeutschlandSky Deutschland gibt ein weiteres Sky Original in Auftrag: Gemeinsam mit FlareFilm soll eine achtteilige Dramaserie nach dem von Kritikern gefeierten Roman"Bestattung eines Hundes" von Thomas Pletzinger entstehen. Als Autoren zeichnenneben Pletzinger ("The Great Nowitzki") Hanno Hackfort und Bob Konrad ("4Blocks") verantwortlich, die Regie übernehmen David Dietl ("König vonDeutschland", "Rate Your Date") und Barbara Albert ("Licht", "Böse Zellen"). EvaKemme und Martin Heisler sind die Produzenten seitens Flare Film. Für Sky sindMarcus Ammon, Senior Vice President Original Production, Frank Jastfelder,Director Original Production, und Andreas Perzl als Executive Producer für dieProduktion verantwortlich. Voraussichtlich im Sommer 2020 sollen dieDreharbeiten beginnen. Gefördert wird die Serie vom MedienboardBerlin-Brandenburg.Andreas Perzl, Executive Producer bei Sky: "Diese originelle, Zeit und Raumumspannende Dramaserie ergänzt das Line-up unserer Originals um eine weiterevielversprechende Facette: Ein hochemotionales Dreiecksverhältnis imSpannungsfeld zwischen Freiheitsdrang, Freundschaft und Beziehung. Die Visionund der Anspruch der beteiligten Kreativen haben uns von Anfang an begeistertund passen perfekt zu Sky."Hanno Hackfort, Bob Konrad, Thomas Pletzinger, Autoren: "Unsere Serie erzählteinen Stoff, der uns berührt, die ewige Geschichte von Liebe und Tod - in einerWelt im Umbruch. Wie lebt man, wenn man alle Möglichkeiten hat? Wo findet manseinen Platz, wenn man überall sein könnte? Diese Geschichte weltumspannend undinternational zu erzählen, ist uns ein ganz besonderer Reiz."Eva Kemme und Martin Heisler, Produzenten Flare Film: "Auf zwei Zeitebenen unddrei Kontinenten führt uns die Serie durch Beziehungskonzepte und sich wandelndeGeschlechterrollen, durch Lebens- und Liebesmodelle und die Frage nach demUmgang mit einer großen Schuld. Wir sind davon überzeugt, dass mit Schauplätzenwie New York, Brasilien, dem Luganer See, Finnland, München und Berlin eineSerie mit Internationaler Strahlkraft entstehen wird. Mit unserem starkenkreativen Team arbeiten wir mit Freude daran, die hohen Erwartungen desZuschauers an ein Sky Original zu erfüllen und bedanken uns für das bisherigeund zukünftige große Vertrauen und die Unterstützung des fantastischen Sky Teamsrund um Marcus Ammon."Barbara Albert und David Dietl: "Einen so sprach- und bildgewaltigen Roman wie'Bestattung eines Hundes' zu verfilmen erfordert Mut, Lust auf Intensität unddas Einlassen auf ungewöhnliche Figuren. Die multiplen Zeit- und Fiktionsebenenkunstvoll miteinander zu verbinden und filmisch umzusetzen, haben uns von Anfangan gereizt. Wir freuen uns auf die spannende Herausforderung, auf dreiKontinenten und in fünf Sprachen zu drehen sowie diese wirklich vielschichtigenund tiefgründigen Figuren gemeinsam mit einem tollen Team an unserer Seite, zumLeben zu erwecken und daraus ein einzigartiges Sky Original zu erschaffen!"Über die Serie:Der Münchner Journalist Daniel Mandelkern reist für ein Interview mit demgefeierten, deutschen Schriftsteller Dirk Svensson in dessen einsames Anwesen amLuganer See. Sein Aufenthalt soll eigentlich nur wenige Stunden dauern - aber erwird auf fatale Weise in das Leben Svenssons hineingezogen. Er verstrickt sichin eine faszinierende Geschichte von Liebe und Freundschaft: Ein Liebesdreieckdas in Südamerika entstand, in Finnland perfekt funktionierte, in New Yorkzerbrach und schließlich mit einem dramatischen Todesfall endet. War es einUnfall? War es Mord? Ein dunkles Geheimnis liegt über dem See, und DanielMandelkerns Fragen brechen das Schweigen.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland,Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport,exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannendenDokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben demfrei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhauseund unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Qbietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serienauf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen KundenSerien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München istTeil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern SkyLimited.Über Flare Film:Die Flare Film GmbH ist eine 2008 gegründete unabhängige Filmproduktionsfirmamit Sitz in Berlin. FLARE FILM produziert qualitativ herausstechende Spiel- undDokumentarfilme sowie Serien für den nationalen und internationalen Markt.Leidenschaftlich, verlässlich, mutig, partnerschaftlich.Martin Heisler ist alleiniger Gesellschafter und gemeinsam mit Maxim JuretzkaGeschäftsführer. 