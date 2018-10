Köln (ots) -Ab dem 10. Oktober gibt es wieder Austausch auf Augenhöhe beiYoutube. Denn dann startet das Format "1LIVE Ausgepackt" in diezweite Runde. Hier treffen zwei Menschen mit unterschiedlichstenVorlieben, Lebenskonzepten oder Meinungen aufeinander. Sprechen siemiteinander? Was haben sie sich zu sagen? Mögen sie sich am Endesogar und profitieren von dem Austausch? Jeden Mittwoch erscheinteine neue Folge des spannenden Sozialexperiments "1LIVE Ausgepackt"auf Youtube. Parallel beleuchtet 1LIVE-Reporter und Moderator JörnBehr im "1LIVE Ausgepackt"-Podcast gemeinsam mit seinem Reporterteamdie Hintergründe und Protagonisten der jeweiligen Episode.Bei "1LIVE Ausgepackt" treffen sich zwei Menschen beim Auspackenihrer Koffer in einem fiktiven Wohnzimmer, wobei sie nach und nachmiteinander ins Gespräch kommen. Nach einer kurzen Kennenlernphasewerden ihnen Einspieler des jeweils anderen gezeigt, die deutlichmachen: Hier prallen zwei Welten aufeinander.In der ersten Folge steht ein Aktivist einem Polizisten gegenüber -das tun sie öfter, jedoch selten zum direkten Meinungsaustausch. Bei"1LIVE Ausgepackt" hingegen begegnen sich die Protagonisten alsMensch und sprechen auf Augenhöhe miteinander. In der zweiten Staffelwerden außerdem die Themen Legalisierung von Marihuana, Tierschutz,Vorratsdatenspeicherung und Impfen aus verschiedenen Sichtweisendiskutiert. Es darf verraten werden: Im Laufe des1LIVE-Youtube-Formats kommt es zu vielen tiefgehenden und anregendenDiskussionen zwischen den jeweils Andersdenkenden, die Akzeptanz,Toleranz und Offenheit aufbringen, um sich auszutauschen.Sendehinweis: ab 10. Oktober erscheint jeden Mittwoch eine neue Folge"1LIVE Ausgepackt" auf Youtube unterhttps://www.youtube.com/user/1LIVEund der "1LIVE Ausgepackt"-Podcast unter https://itunes.apple.com/de/podcast/1live-ausgepackt-behr-bringt-beef/Fotos finden Sie unter ARD-foto.dePressekontakt:WDR Presse und InformationTelefon: 0221 220 7100Mail: wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell