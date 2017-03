Neue Serien für RTL: Nach erfolgreicher Pilotierungsphase gehen fünf Stoffe ab Frühjahr in Produktion

Köln (ots) - RTL schickt ab diesem Frühjahr fünf neue Serien inProduktion. Nach der erfolgreichen Pilotierungsphase im letzten Jahr,werden ab Frühjahr diesen Jahres gleich fünf Stoffe realisiert.Komplette Staffeln mit jeweils insgesamt 10 Folgen erhalten dieCrime-Serie "Bad Cop" (AT), die Legal-Serien "Jenny" (AT) und"Plötzlich Anwalt" (AT), die Medical-Serie "Lifelines" (AT) und dieDramedy "Sankt Maik" (AT)."Mit sechs Serienpilotierungen sind wir im vergangenen Jahr in diezweite Phase unserer groß angelegten Fiction-Offensive gestartet. DieEntwicklungen haben uns so begeistert, dass wir davon gleich fünfStoffe realisieren werden. Wir freuen uns, mit verschiedenen Genres,starken Protagonisten und relevanten, mit Leichtigkeit erzähltenThemen das Senderprogramm zu erweitern. Und das ist erst der Anfang -eine neue Ausschreibung wurde dieses Jahr schon auf den Weg gebracht.Wir werden die Dosis eigenproduzierter Fiction bei RTL deutlicherhöhen.", so Philipp Steffens, Bereichsleitung RTL Fiction.In der Crime-Serie "Bad Cop" (AT) geht es um den KleinkriminellenJan Starck (David Rott), der nach dem Tod seines Zwillingsbrudersnicht nur in dessen Rolle als Kommissar, sondern auch in die desEhemanns und Vaters schlüpft. Produziert wird "Bad Cop" ab Ende Märzin Hamburg von der TALPA Germany Fiction GmbH. In weiteren Rollensind Daniel Rodic, Alma Leiberg, Victoria Fleer und Lisa Marie Trensezu sehen.In der Sony Pictures Produktion "Lifelines" (AT) nimmtEx-Truppenarzt Falk Hartmann (Jan Hartmann) in seiner neuenWirkungsstätte, einem Krankenhaus, mit seinen ganz eigenen Methodenden Kampf für mehr Menschlichkeit im System auf. Dabei gerät er nichtselten zwischen die Fronten, aber auch in Wirrungen mit einer altenLiebe. Gedreht wird ab Herbst 2017.Jenny (Birte Hanusrichter) ist in der gleichnamigen Serie einejunge, alleinerziehende Mutter aus einfachen Verhältnissen und demHerz auf der Zunge. Als ungelernte Anwaltssekretärin schafft sie es,ihrem Anwalt und neuen Chef Martin (August Wittgenstein) nicht nurdie Fälle, sondern auch den Kopf zu verdrehen. "Jenny" (AT) ist eineProduktion der TALPA Germany Fiction GmbH. Ende April beginnen dieDreharbeiten in Berlin."Sankt Maik" (AT) erzählt von dem Trickbetrüger Maik Schäfer(Daniel Donskoy), der auf der Flucht vor der Polizei seine falscheSchaffneruniform gegen eine echte Soutane austauscht. Er entkommtzwar dem Arm des Gesetzes, nicht aber der festen Hand vonPfarr-Haushälterin Maria (Susi Banzhaf), die ihn für den neuenKirchenvorstand hält. Drehbeginn für die UFA Fiction Produktion wirdim Juni sein. Bettina Burchard, Marie Burchard und Vincent Krügerspielen weitere Hauptrollen.Hannes Beck (Bert Tischendorf) ist vierfacher Vater und Hausmann.Doch dann kommt es Schlag auf Schlag: Seine Frau geht fremd, er wirftsie raus, nun steht er alleine da mit seinen vier Kids. Jetzt mussHannes zum ersten Mal arbeiten gehen. Als studierter Jurist und mitder schlagfertigen Unterstützung seiner Haushaltshilfe Jasmina(Andreja Schneider) muss er als Pflichtverteidiger die ganzschwierigen Fälle übernehmen. "Plötzlich Anwalt" (AT) wird von derUFA Fiction ab Ende Juni produziert. In weiteren Rollen sind AnnikaErnst und René Steinke zu sehen.Pressekontakt:Claus RichterRTL Television GmbHEin Unternehmen der Mediengruppe RTLTelefon: 0221 / 456 - 74247claus.richter@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuell