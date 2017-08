Mainz (ots) -Der junge Inspektor Morse (Shaun Evans), der der neuenZDFneo-Serie ihren Namen gibt, kehrt für einen Job bei der Polizeizurück in seine Heimatstadt Oxford. Mit seinen ungewöhnlichenMethoden und seiner eigensinnigen Art eckt er dort häufiger an. SeineKollegen beäugen ihn argwöhnisch und können mit seinenunkonventionellen Ermittlungsmethoden nicht viel anfangen. Die 17Folgen der Krimserie "Der junge Inspektor Morse" sind ab 3. September2017 sonntags um 18.45 Uhr als Free-TV-Premiere in ZDFneo zu sehen.In der ersten Folge, "Ein Gedicht", wird die 15-jährige MaryTremlett als vermisst gemeldet. Bei der Suche nach dem Mädchen mussder unerfahrene DC Endeavour Morse seinen geübten Kollegen denVortritt lassen. Dennoch kann er mit seinem Blick für Details zurLösung des Falls beitragen. Morse interessiert sich besonders für dieteuren Poesie-Bücher, die auf Marys Nachttisch gefunden wurden. Dievielen Kreuzworträtsel darin fordern seine Fähigkeiten, geheimeBotschaften zu entschlüsseln.Neben Marys Verschwinden beschäftigt den Inspektor ein weitererFall: Ein junger Mann hat sich am Flussufer erschossen. Da er Schülerdes Oxford College war, beginnt Morse dort mit seinen Ermittlungen -an einem Ort aus seiner Vergangenheit, den er eigentlich hinter sichgelassen hatte.http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFneohttp://facebook.com/ZDFneoAnsprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/morsePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell