Luella Shakespeare und Frank Hathaway - zwei Privatdetektive, diemit ihren Namen für die neue zehnteilige Serie "Shakespeare &Hathaway - Private Investigators" stehen. Start ist am Freitag, 5.April 2019, um 20.15 Uhr in ZDFneo.Bevor die beiden beruflich zu einem Dream-Team werden, hat LuellaShakespeare (Jo Joyner) höchstpersönlich Bedarf an einemPrivatdetektiv. In Folge eins der Krimiserie, "Schöne neue Welt",steht Luella kurz vor ihrer Hochzeit mit dem wohlhabenden Clive(Nigel Whitmey). Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, dieAufregung steigt. Doch plötzlich wird die Blondine stutzig: Was machtdas rote Haar auf dem Beifahrersitz im Auto ihres angehendenEhemannes? Und warum hat er eine Verabredung in einem romantischenRestaurant - mit einer anderen Frau?Luella engagiert Frank Hathaway (Mark Benton). Der Privatdetektivist schnell der Meinung, dass der Bräutigam ein Lügner ist. Zwar kanner die Hochzeit der beiden nicht verhindern, die Ehe ist dennoch vonkurzer Dauer: Clive wird noch während der Party erschossenaufgefunden - und Luella gilt als Hauptverdächtige. Während siegemeinsam mit Frank Hathaway alles daran setzt, ihre Unschuld zubeweisen, wird aus den beiden ein Ermittlerduo, das ungleicher nichtsein könnte. Frank, ehemaliger Polizist, ist zwar ein Chaot, hat aberein sicheres kriminalistisches Gespür. Luella, gelernte Friseurin,hat die Finanzen fest im Griff und besitzt eine feine Nase fürsZwischenmenschliche.Fortan gehen sie im britischen Stratford-upon-Avon beruflichgemeinsame Wege und ergänzen sich hervorragend. Wer glaubt, inWilliam Shakespeares Geburtsort gehe es beschaulich friedvoll zu, derirrt: Gemordet wird auch hier, und für Shakespeare und Hathaway gibtes eine Menge zu ermitteln.Zehn Folgen "Shakespeare & Hathaway - Private Investigators"laufen in ZDFneo immer freitags ab 20.15 Uhr in deutscherErstausstrahlung.