Neue Sedus Kompetenzzentren in Dogern und Geseke (FOTO)

Waldshut (ots) -Mit umfangreichen Modernisierungs- und Baumaßnahmen stellt Sedusdie Weichen für die Zukunft seiner beiden Produktionsstandorte inDeutschland, die zu neuen Kompetenzzentren ausgebaut werden. DasInvestitionsvolumen beläuft sich auf mehr als 20 Mio EUR für Neu- undUmbauten im Verwaltungsbereich sowie Investitionen in neueFertigungslayouts an den Standorten Dogern und Geseke.Sowohl am Hochrhein als auch in Ostwestfalen wird bereits fleißiggebaut. Im Sedus Werk Dogern entsteht ein neuer Bürokomplex nachmodernsten Standards, in dem auch die Mitarbeiter aus den BereichenVertrieb und Marketing, die derzeit noch am Stammsitz in Waldshutarbeiten, ein neues attraktives Arbeitsumfeld bekommen. In diesenNeubau werden auch die Kollegen von der Entwicklung umziehen und ihrjetziges Gebäude für einen großzügigen neuen Showroom freimachen. DieInbetriebnahme wird im nächsten Jahr stattfinden.Am Standort Geseke (Sedus Systems GmbH) wird das bestehendeBürogebäude um eine weitere Etage aufgestockt, die auch als neuerShowroom dienen wird. Sämtliche administrativen Bereiche erhaltenneue Einrichtungen und für alle Mitarbeiter wird noch in diesem Jahrein interner Umzug anstehen, der angesichts der räumlichenVerbesserungen sehr positiv aufgenommen wird. Beide Standorte werdensomit zusätzlich zu den europäischen Showrooms zu Kompetenzzentrenausgebaut, in denen Kunden aus aller Welt beraten werden.Für diese Anstrengungen gibt es viele gute Gründe.Vorstandssprecher Holger Jahnke: "Mit den Neu-, Um- und Ausbautenentstehen zwei attraktive Sedus Kompetenzzentren, die in der Brancheihresgleichen suchen. Hier werden unsere Mitarbeiter in vorbildlichgestalteten Büros arbeiten, in eindrucksvollen "Living Offices", dieauch von Kunden besucht und besichtigt werden können. Es gibt wohlkeinen besseren Ansatz, unsere Neuentwicklungen vor Markteinführungenvon der eigenen Belegschaft testen zu lassen, denn nicht nur beiunseren Kunden, sondern auch bei Sedus selbst gibt esBüroarbeitsplätze.Wer sich mit Sedus Produkten einrichtet, erhält nicht nurhochwertige Möblierungen "Made in Germany". Sedus ist alsinternationale Marke in über 50 Ländern vertreten. Wir kennen dieMarktentwicklungen und helfen Unternehmen dabei, zukunftssichereInvestitionen zu tätigen. Das setzt sowohl eine Analyse derArbeitsabläufe und -methoden voraus als auch das Verständnis für dieIdentität und Ziele des jeweiligen Unternehmens. Erst danach folgtdie maßgeschneiderte Planung. Dazu gehören selbstverständlich auchNutzereinweisungen, Serviceleistungen, Produkt- undNachkaufgarantien. Dieses Gesamtpaket nennen wir "Sedus FutureProof", das bedeutet professionelle Beratung, umfassendeDienstleistungen, langfristig nutzbare Produkte und die Sicherheit,für die Zukunft nicht nur gut ein- sondern auch ausgerichtet zusein."Die Einbindung der Beschäftigten in die Gestaltung der neuenRäumlichkeiten und in Fragen zur zukünftigen Zusammenarbeit erfolgtein zahlreichen Workshops und genau so, wie Sedus es auch seinenKunden empfiehlt. Holger Jahnke: "Mit den Neubauten, die zu denmodernsten Büroinfrastrukturen in Deutschland zählen, stellen wirunsere Kompetenz als innovativer Büroplaner und Büroeinrichter unterBeweis. Um die besten Ergebnisse eines auch in der Anwendungfunktionierenden Konzepts zu erreichen, sind unter anderem Fachplanerfür Akustik, Klimakonzept und Beleuchtung eingebunden."Parallel zu den Bautätigkeiten wird im Werk Dogern auch ein neuesFertigungslayout umgesetzt, das zur Optimierung des Fertigungsflussesbeiträgt. Daniel Kittner, Vorstand Technik: "Mit dem neuenFertigungslayout erhöhen wir die Produktivität, was sich positiv aufdie Lieferzeiten auswirkt. Da wir ausschließlich auftragsbezogen undab Losgröße 1 produzieren, können wir millionenfache Variantendarstellen und auf die individuellen Wünsche unserer internationalenKundschaft eingehen."Die Sedus Stoll Gruppe hat das Geschäftsjahr 2016 mit einem Umsatzvon über 188 MioEUR abgeschlossen und beschäftigt rund 900Mitarbeiter.Pressekontakt:Sedus PresseagenturJoachim SparenbergMarketing & PR ConsultantDr.-Schwörer-Straße 2079761 Waldshut-TiengenIm Büro: +49 (0)7741 8355003Unterwegs: +49 (0)176 42165443Email: sparenberg-pr@web.deOriginal-Content von: Sedus Stoll AG, übermittelt durch news aktuell