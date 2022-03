Neue Security-Super-App-Platform-Technologie

Worms (ots) -KOBIL erweitert Vertriebskonzept für "KOBIL Shift" weltweitMit einer neuen schlüsselfertigen Platform-Technologie und neuen Vertriebsstrategien will die Wormser KOBIL GmbH dem kommenden internationalen Digitalisierungswettbewerb und den eigenen Marktanforderungen gerecht werden. Das im digitalen Sicherheitsbereich agierende Unternehmen erweitert seine Vertriebsaktivitäten weltweit über OEM-Partner sowie Integratoren und bietet mit "KOBIL Shift" weltweit die erste "Secure Super-App-Platform", eine einzigartige Platform-Technologie an. Diese, so KOBIL, sollen Unternehmen jeder Größe helfen, mit minimalen Entwicklungs- und Marketingkosten ihre Dienstleistungen über eine digitale Kommunikations-Plattform ein eigenes Eco-System aufzubauen, um mit einer Super-App ihren Marktwert zu steigern und neues Potenzial freizusetzen. "Integrieren Sie Partner und Kunden in Ihr eigenes Eco-System", empfiehlt KOBIL-Geschäftsführer Ismet Koyun. Mit den neuen Vertriebspartnern will er seine Vertriebsaktivitäten in den wichtigsten Ländern Europas, der Türkei sowie den USA ausbauen.Die neuartige KOBIL Shift-Platform ist eine erprobte und gebrauchsfertige "Secure-Super-App-Technologie". Jeder Anwender kann mit ihr über einen zentralen App-Manager sein eigenes Eco-System für Mitarbeiter, Kunden mit Kundenservice, sowie für Geschäftspartner, als sichere digitale Kommunikations-Platform aufbauen. Nur eine einzige App ermöglicht den Zugriff auf alle internen und externen Geschäftsabläufe. KOBIL-Shift bietet über die Super-App höchste Benutzersicherheit, eine gesicherte Kommunikation, geschützten Zahlungsverkehr, eine digitale Signatur und garantiert sichere Identität aller Teilnehmer. Mit den Schlagworten "Shift, Thrive, Win" sollen Geschäftspartner besser planen, ihr Business erfolgreich erhöhen und neue Kunden gewinnen können.KOBIL bietet mit den bewährten Tools "KOBIL Secure Super App, KOBIL Identity, KOBIL Connect, KOBIL Pay für Secure Communication und für Secure Data Safe" höchste Sicherheitsanforderungen und sichere Geschäftsabläufe. Secure Payment lässt sich optional mit "KOBIL Pay" in die bestehende IT-Infrastruktur des Kunden voll integrieren. Es ist ein universelles und leistungsstarkes Zahlungssystem, das alle Geld-Transaktionen realisiert und vollständig mit der Kommunikationsarchitektur der Super-App integriert ist."KOBIL Shift lässt sich durch unsere Vertriebspartner problemlos in jede bestehende IT-Umgebung integrieren und bietet die Lösung aus einer Hand, um alle Bedürfnisse der Benutzer im Eco-System zu erfüllen", betont Geschäftsführer Ismet Koyun. "Seien Sie der Sicherheit einen Schritt voraus und integrieren Sie Partner und Kunden in ihr eigenes Eco-System". Er empfiehlt den Anwendern "Build your own Eco-System use your potential" - Bauen Sie Ihr eigenes Eco-System auf und nutzen Sie Ihr Potenzial!KOBIL baut sein Know-how aus der Entwicklung einer Super-App aus, die das Unternehmen der Stadt Istanbul für seine 16 Millionen Einwohner installierte.Über die KOBIL-Gruppe1986, von Ismet Koyun gegründet, ist die KOBIL-Gruppe eines der ersten Unternehmen, die auf Hochsicherheitsdatentechnologie setzt, sowie Pionier in den Bereichen digitale Identität, Smartcard, One-Sign-Passwort und Kryptographie ist. KOBIL, mit einem Team von 400 Mitarbeitern, hat weltweit sehr wichtige Projekte unterzeichnet, ohne seinen Innovationsgeist zu verlieren. Das Fundament der KOBIL-Philosophie basiert auf der Bereitstellung eines durchgängigen Identitäts- und mobilen Sicherheitsmanagements, über alle Plattformen und Kommunikationskanäle hinweg, mit dem Ziel, die Sicherheitstechnologien voranzutreiben. KOBIL bedient Kunden wie Commerzbank, DATEV, Deutsche Bundesversammlung, Migros Bank, UBS, Societe Générale, VISA, Airbus, Siemens, DHL, IBM, SAP oder Microsoft.KOBIL hat im November 2022 weltweit als erstes Unternehmen für die Millionen-Metropole Istanbul und ihre 16 Millionen Einwohner ein Eco-System und eine Super-App entwickelt und installiert. Das Eco-System umfasst diverse Funktionen. Über nur eine App lassen sich von jedem Bewohner Führerschein, Ausweis, Kreditkarte, Gesundheitskarte, abgesichert und verschlüsselt bedienen. Es lassen sich Krankenhaustermine ausmachen, Taxis bestellen, Hotels reservieren, Einkaufen, Versicherungen abschließen oder im Nahverkehr bezahlen.Pressekontakt:Weitere Informationen: KOBIL GmbH, Pfortenring 11, 67547 Worms, Tel. +49 6241 3004-959, www.Kobil.com, E-Mail: hello@kobil.com,Original-Content von: KOBIL GmbH, übermittelt durch news aktuell