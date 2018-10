Neue Schüco Repräsentanz in Frankfurt / Showroom und Büro im Nextower (FOTO)

Bielefeld (ots) -Er ist einer der attraktivsten Business-Standorte Frankfurts - unddas Gebäude selbst ist ausgezeichnetes Referenzobjekt der SchücoInternational KG: Auf 772 Quadratmetern Grundfläche eröffnete dasBielefelder Unternehmen am 10. Oktober im Nextower eine neueRepräsentanz mit Showroom und Büroräumen. Architekten, Kunden undInteressenten können dort die innovative Markenwelt von Schüco livevor Ort erleben.Mit dem Standort Frankfurt am Main baut Schüco sein Showroom-Netzweiter aus: "Um unsere Position als Technologie- und Serviceführerder Branche zu unterstreichen, ist es uns wichtig, mit unserenProdukten und Services beim Kunden präsent zu sein. Der FinanzplatzFrankfurt ist für uns besonders relevant, da wir als Folge desBrexits und der insgesamt sehr guten Wirtschaftslage weiterhin eineerhöhte Bautätigkeit in dieser Region erwarten", so AndreasEngelhardt, persönlich haftender Gesellschafter.Business in Bestlage - das verspricht der neue Standort desgeplanten Showrooms: Der 32-geschossige Nextower amThurn-und-Taxis-Platz mit Fassadensonderkonstruktionen von Schüco istBestandteil des neu errichteten PalaisQuartiers und wurde vomArchitekturbüro KSP Jürgen Engel Architekten entworfen. DasBürogebäude wurde für sein nachhaltiges Energiekonzept mit dem DGNBZertifikat in Gold ausgezeichnet.In der zweiten Etage des Nextowers befindet sich die neue SchücoRepräsentanz: Architekten, Planer, Verarbeiter und Endkunden habendie Möglichkeit, sich vor Ort von der System- und Designkompetenz desUnternehmens zu überzeugen. In den Themenstudios Work, Life und Homewerden unter anderem die neue Schiebesystem-Plattform Schüco ASE60/80, die Fassaden-/Schiebesystemlösung Schüco Seamless sowie dieTextilfassade FACID und Blendschutzprodukte von Sun-Masterausgestellt. Fenster-, Tür-, Lüftungs- und Sonnenschutzsysteme, dieBrand- und Rauchschutzplattform von Schüco sowie digitale Serviceswie der Schüco Product Configurator oder das Fabrication Data Centerrunden das Angebot ab.Öffnungszeiten nach vorheriger Anmeldung:Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr und 14 bis 17 Uhr. Samstags unddarüber hinaus nach Vereinbarung.Anmeldung unter:Zentrale Showroom: +49 69 989728 - 100Fax Showroom: +49 69 989728 - 101E-Mail: Showroom-Frankfurt@schueco.comPressekontakt:Schüco International KGUlrike KrügerKarolinenstr. 1-1533609 BielefeldTel.: +49 (0)521 783-803Fax: +49 (0)521 783-950803Mail: PR@schueco.comOriginal-Content von: Schüco International KG, übermittelt durch news aktuell