Baden-Baden (ots) -Andy Borg begrüßt monatlich Stars der Schlagerszene und regionaleMusikgruppen / Start: 22. Dezember 2018, 20:15 Uhr, SWR FernsehenSänger und Moderator Andy Borg lädt als Gastgeber der neuenUnterhaltungsshow "Schlager-Spaß mit Andy Borg" in eine gemütlicheWeinstube. Stars der Schlagerszene und der Volksmusik treten dortebenso auf wie Musiker und Musikgruppen aus dem Südwesten, die in derSendung ihre Heimatregion vorstellen. Andy Borg präsentiertGeschichten aus dem Südwesten, komödiantische Einlagen und jede MengeMusik. Die erste Folge "Schlager-Spaß mit Andy Borg" ist am 22.Dezember 2018 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen. Weitere Folgenwerden jeweils einmal im Monat samstags um 20:15 Uhr ebenfalls im SWRFernsehen ausgestrahlt.SWR Unterhaltungschefin freut sich auf den Vollblut-EntertainerBarbara Breidenbach, SWR Unterhaltungschefin: "Wir freuen uns sehr,dass wir für unseren neuen musikalischen Unterhaltungsabend im SWRFernsehen einen Vollblut-Entertainer wie Andy Borg gewinnen konnten.Wenn man ihn jemals live auf der Bühne erlebt hat, dann weiß man,dass Andy Borg eine ganz besondere Verbindung zu seinem Publikum hat,dass er die Menschen bewegt, zum Lachen bringt und wirklichbegeistert."Neue Aufgabe für Andy BorgAndy Borg sagt zu seiner neuen Aufgabe: "Wer einmal die'Schlagerparade der Volksmusik' moderiert hat und damit sogar nochseine ersten Erfahrungen als TV-Moderator sammeln durfte, vergisstdas nie. Diese wunderbare Verbindung zum SWR ist auch durch meinejährlichen Gastauftritte bei 'Immer wieder sonntags' nie abgerissen.Ich freue mich auf die erneute Zusammenarbeit mit dem SWR und aufdiese neue Musiksendung wie sich ein 'Wiener Sängerknabe' nur freuenkann."Sendung"Schlager-Spaß mit Andy Borg", 22. Dezember 2018, 20:15 Uhr, SWRFernsehen