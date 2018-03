Baden-Baden (ots) -Vierteilige Staffel über Jugendretter ab 7. Mai, Montag bisDonnerstag, 20:10 UhrZwölf Jugendteams der Rettungsverbände THW, Bergwacht, DLRG undFeuerwehr treten in der neuen SWR Doku-Challenge gegeneinander an undkämpfen um den Titel "Bestes Jugendretter-Team Deutschlands".Moderiert wird der Wettbewerb von Johannes Zenglein, der im Erstenauch den "Tigerenten Club" präsentiert. Ausstrahlung der vierfünfzigminütigen Folgen ist ab 7. Mai, Montag bis Donnerstag, um20:10 Uhr in KiKAChallenge von JugendretternDie vier großen Rettungsverbände THW, Bergwacht, DLRG undFeuerwehr schickten aus ihren Jugendverbänden jeweils drei Teams mitdrei Jugendlichen in die verbandsinternen Vorentscheide. Allefachtypischen Aufgaben, denen sich diese Teams stellen mussten,wurden in enger Zusammenarbeit mit den Verbänden entwickelt und vonerfahrenen Ausbildern fachlich bewertet. Die Folgen eins bis dreidokumentieren die Vorentscheide, die von "Tigerenten Club"-ModeratorJohannes Zenglein begleitet wurden. Im großen Finale in Folge viertreffen die Siegerteams der einzelnen Verbände aufeinander. DieFinalisten stammen aus dem baden-württembergischen Leonberg (THW),dem bayerischen Unterammergau (Bergwacht), dembaden-württembergischen Neuffen-Beuren (DLRG) und demniedersächsischen Haverlah (Freiwillige Feuerwehr). In derEndausscheidung wurden die Siegerteams mit Aufgaben konfrontiert, diefür sie neu waren und sie mussten beweisen, dass sie auch mitungewohnten Situationen professionell umgehen können.Engagierte JugendlicheIn Deutschland sind zahlreiche Kinder und Jugendliche in denJugendorganisationen der Rettungsverbände engagiert, allein 249.000Kinder- und Jugendliche bei der Jugendfeuerwehr. Dennoch gibt es invielen Regionen Nachwuchsmangel. Die Sendereihe will zeigen, was dieJugendlichen in den Jugendverbänden der Rettungsverbände lernen undeinen Impuls geben, sich selbst in ähnlicher Weise zu engagieren.DrehorteDrehorte waren die Staatliche Feuerwehrschule in Regensburg inBayern, die THW-Bundeschule in Neuhausen auf den Fildern inBaden-Württemberg, die Bergwachtstation am Blomberg in Bayern und dieDLRG-Station am Starnberger See, ebenfalls in Bayern. Das Finalewurde im Zentrum für Sicherheit und Ausbildung der Bergwacht imbayerischen Bad Tölz gedreht.Die SWR Doku-Challenge wurde produziert von MingaMediaEntertainment GmbH im Auftrag des SWR. Die Redaktion im SWR hatOliver Neitzel."Alarm - die jungen Retter": Ausstrahlung der vier Folgen ab 7.Mai, Montag bis Donnerstag, um 20:10 Uhr in KiKAFotos über www.ARD-Foto.dePressekontakt: Katrin Grünewald, Tel. 07221 929 23857,katrin.gruenewald@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell