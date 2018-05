Neue SWR2 App startet: Alle Sendungen zum Nachhören ab 15. Mai 2018 (FOTO)

Baden-Baden/Mainz (ots) -Wissen, Hörspiele, Musik und mehr in einer Radio-App - ab 15. Maibietet sich Hörerinnen und Hörern die ganze Vielfalt von SWR2 zumsmarten Nutzen unter dem Motto "Einfach. Immer. Alles". Über einenintuitiven Zugang ist das hochwertige Radioangebot mit allenSendungen in voller Länge live, zeitversetzt und überall verfügbar.Die App verbindet das Live-Hören des SWR2 Radioprogramms mitPodcasts und allen Sendungsmitschnitten zum zeitsouveränen Nachhören.Den Zeitpunkt zum Abspielen der Sendung bestimmt der Nutzer selbst:Somit lässt sich in der neuen SWR2 App die ganze Themenvielfalt derKulturwelle erkunden. Alle Sendungen sind bis zu sieben Tage nach derLivesendung verfügbar. Über die Suchfunktion eröffnet sich daskomplette SWR2 Themenspektrum von Interviews und Diskussionen,Dokumentationen und Features, über Hörspiele und Krimis, Literaturund Musik von Klassik bis Jazz und Pop. Zum Start der App ist auchdas neue siebenteilige Hörspiel-Serial "We love Israel" abrufbar. ZumJahrestag der Staatsgründung Israels, nach gregorianischem Kalendervor 70 Jahren, reisen zwei jüdische Israelis aus Berlin ins HeiligeLand. Noam Brusilovsky und Ofer Waldman sind auf der Suche nach derleidenschaftlichen Liebe der Deutschen zu den Israelis und derjenigender Israelis zu den Deutschen.Mehrwert gegenüber bestehenden Podcast-Angeboten SWR2 ProgrammchefWolfgang Gushurst: "Das Radiohören heute ist im Vergleich zu frühervielfältiger geworden, gleichzeitig wird von einer Radio-App eineselbsterklärende und alltagstaugliche Bedienbarkeit erwartet. Währendbis vor wenigen Jahren der richtige Einschaltzeitpunkt nicht verpasstwerden durfte, um eine bestimmte Sendung hören zu können, verfügenwir heute über zahlreiche Möglichkeiten, Sendungen 'nachzuhören'. Dieneue SWR2 App bietet hier einen deutlichen Mehrwert gegenüberbestehenden Podcast-Angeboten."Besondere Empfehlungen der SWR2 Redaktionen Für den Themenbereich"Entdecken" stellen die einzelnen SWR2 Redaktionen ausgewählteProgramminhalte und Programmschwerpunkte, die sie besondersempfehlen, zusammen. Unter dem Menüpunkt "Mein SWR2" können sich dieNutzerinnen und Nutzer ihre eigene Auswahl aus den Inhalten von SWR2zusammenstellen, favorisierte Sendungen abonnieren und sich perPush-Mitteilung informieren lassen, sobald neue Sendungen zumNachhören zur Verfügung stehen. Unterwegs funktioniert die neue Appim Offlinemodus. Beiträge können nach Wunsch somit ohneInternetverbindung gehört werden. Der Sound wurde auf eine maximaleProgrammanmutung hin optimiert und bietet die bestmöglicheOnline-Audioqualität. Doch bei eingeschränktem Netzempfang wird dieseautomatisch und unterbrechungsarm verringert.Ab 15. Mai ist die neue, kostenfreie App zum Download für Androidund iOS in den Stores erhältlich. Weitere Informationen aufwww.SWR2.de/appPressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,sibylle.schreckenberger@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell