Neue SKODA Pressenstraße in Mladá Boleslav feierlich eröffnet (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Probebetrieb der hochmodernen Servo-Pressenstraße PXL II ist invollem Gange; im März 2017 läuft der Vollbetrieb an- Pro Tag werden bis zu 23.000 Pressteile für mehrere Modelleentstehen- SKODA schafft 140 neue Arbeitsplätze und investiert insgesamt86,4 Millionen Euro in Bau, Infrastruktur und Technologie- Wichtiger Bestandteil der ,GreenFuture'-Umweltstrategie: bis zu15 Prozent effizienter als herkömmliche AnlagenSKODA hat die neue Servo-Pressenstraße PXL II am Stammwerk inMladá Boleslav feierlich eröffnet. Im März startet der Vollbetriebder ersten SKODA Pressenstraße für Aluminium-Karosserieteile. Dannentstehen hier täglich bis zu 23.000 Pressteile für unterschiedlicheModelle. Die Bauarbeiten an der 11.600 Quadratmeter großen Halle 4begannen 2015, die Gesamtinvestitionen betragen 86,4 Millionen Euro.In dem hochmodernen Presswerk ist es erstmals möglich, auch großeKarosserieteile aus Aluminium zu pressen."Die neue Pressenstraße ist eine wichtige Investition in dasWachstum der Marke SKODA und in die Zukunft des Standortes MladáBoleslav", sagt Michael Oeljeklaus, SKODA Vorstandsmitglied fürProduktion und Logistik und fügt hinzu: "Das neue Presswerk ist einweiterer wichtiger Baustein unserer ,GreenFuture'-Umweltstrategie,die den Fokus auf eine besonders ressourcenschonende und nachhaltigeFertigung sowie energieeffiziente Fahrzeuge legt. Die Anlage zählt zuden modernsten ihrer Art in Mitteleuropa. Neben ihrer vorbildlichenEnergieeffizienz ermöglicht sie dank der dezentral arbeitendenServomotoren auch einen besonders flexiblen Produktionsprozess unddeutlich kürzere Umrüstzeiten.""An der Eröffnung der Servo-Pressenstraße PXL II nahmen alleArbeitnehmervertreter einschließlich aus Kvasiny und Vrchlabí teil.Dort, wo einst eine leere Halle stand, sind heute attraktiveArbeitsplätze mit außerordentlichen Bedingungen entstanden. Diehiesigen Mitarbeiter genießen die volle Unterstützung unsererGewerkschaft", sagt Jaroslav Povsik, der Vorsitzende der GewerkschaftKOVO MB.Die neue PXL II-Pressenstraße im SKODA Werk Mladá Boleslav ist amgestrigen Donnerstag im Beisein von Michael Oeljeklaus, SKODAVorstandsmitglied für Produktion und Logistik, sowie Jaroslav Povsik,Vorsitzender der Gewerkschaft KOVO MB, feierlich eröffnet worden. DieProbe- und Optimierungsphase ist nun in vollem Gange.Die neue PXL II-Pressenstraße setzt auf innovative Servotechnik.Die zur Herstellung der Pressteile benötigte Energie wird direkt inden 14 Servomotoren der Pressenstraße erzeugt. Konventionellemechanische Pressenantriebe verwenden stattdessen die in einemSchwungrad akkumulierte Energie. Anders als bei diesem System kanndie Umformungsenergie bei der PXL II-Pressenstraße je nach Bedarfflexibel eingestellt und reguliert werden. Ein weiterer Vorteil: Dieneue Anlage kann Energie zurückgewinnen, die beim Pressen freigesetztwurde. Im Vergleich zu herkömmlichen Anlagen verbraucht die neuePressenlinie im Dauerbetrieb bis zu 15 Prozent weniger Energie undzeichnet sich darüber hinaus durch einfache Bedienbarkeit aus. DieUmrüstzeiten haben sich auf lediglich drei Minuten verkürzt.Im März 2017 läuft in der SKODA Pressenstraße der Vollbetrieb an -dann entstehen dort pro Tag bis zu 23.000 Pressteile für mehrereModelle. SKODA investiert hierzu insgesamt 86,4 Millionen Euro undschafft 140 neue Arbeitsplätze. Mit mehr als 1.000 Mitarbeitern wirdSKODA das neue Presswerk in Zwölfstundenschichten an sieben Tagen proWoche rund um die Uhr betreiben.