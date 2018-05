Neue SAT-TV-Plattform überzeugt in Produkttests: Sieben Testsiegel mit Bestnoten verdeutlichen: Diveo ist die Innovation auf dem SAT-TV-Markt (FOTO)

Köln (ots) -Fachmagazine bewerten Hardware und Key-Features mit Bestnoten- Experten loben vor allem einfache Bedienung, moderneNutzeroberfläche und innovative Funktionen, wie die Steuerungper App- Starkes Verkaufsargument: Plattform gezielt auf die Bedürfnissevon SAT-Haushalten im digitalen Zeitalter ausgerichtet- Zwei Retail-Pakete machen Verkauf mit attraktiven Margen möglichVom Geheimtipp für den Fachhandel zur ernsthaften Konkurrenz fürden Wettbewerb: Seit dem Markteintritt von Diveo (www.diveo.de) imFebruar 2018 überzeugt die SAT-TV-Plattform Fachmagazine und Kundenmit starker Technologie und hoher Usability. In den Produkttests derFachmagazine audiovision, SatEmpfang, SatVision, video und InfoSatwurde Diveo durchgängig mit den Noten "sehr gut" und "gut"ausgezeichnet und erhält so schon nach wenigen Wochen auf dem Marktdie renommierten Testsiegel der Experten. Audiovision und videoverliehen Diveo sogar jeweils zwei Siegel. Funktionen und Usability,Preis/Leistung und Hardware werden so zu einem starkenVerkaufsargument für die Händler, die Diveo anbieten und dadurch ihreBeratungskompetenz unter Beweis stellen."Wir freuen uns sehr über die ersten sieben Testsiegel für Diveound sind überzeugt: weitere werden folgen. Die exzellentenBewertungen in wichtigen Branchenmagazinen zeigen, dass Diveo hältwas es verspricht", sagt Oliver Rockstein, der als Executive VicePresident der M7 Group S.A. für Diveo zuständig ist. "Mit denTestsiegeln geben wir den Fachhändlern, die bereits ihr Vertrauen inuns gesetzt haben und mit denen wir erste Erfolge verbuchen konnten,ein weiteres starkes Verkaufsargument an die Hand. Diveogewährleistet für Händler attraktive Margen und zufriedene Endkunden,die durch uns als Innovation auf dem SAT-TV-Markt die Zukunft desTV-Erlebnisses kennenlernen", so Mathias Lenz, Head of ChannelManagement, Eviso Germany GmbH und verantwortlich für dieHandelspartnerschaften bei Diveo.So einfach funktioniert DiveoDie neue, hybride SAT-TV-Plattform bietet neben gestochen scharfenTV-Bildern zahlreiche weitere Inhalte und digitale Funktionen - allesin einer Plattform. Dabei ist die Benutzeroberfläche "modern, klarstrukturiert und übersichtlich" (SatVision Ausgabe 04/2018).Mediatheken, Video on Demand, eine Aufnahmefunktion und dieMöglichkeit Sendungen durch Pause oder Neustart zeitversetztanzusehen, machen TV mit Diveo unverpassbar. SatEmpfang (Ausgabe02/2018) hebt diese besonders als "spannende Zusatzfeatures" hervor.Die Inhalte, egal ob lineare TV- und Pay-TV-Sender oder aufgenommeneSendungen, kommen dabei nicht nur auf den modernen HD-, Ultra-HD oderSmart-TV, sondern per App (Audiovision 04/2018: "das absoluteSahnestück der Diveo-Plattform") auch aufs Smartphone oder Tablet.Der Markt dafür ist groß, das Potenzial attraktiv: Diveo richtet sichauf ein dynamisch wachsendes Segment innerhalb der rund 17 Millionendeutschen SAT-TV-Haushalte. Diese Konsumenten wollen mehr als diekostenlose Basis-TV-Versorgung, sie sind es gewohnt, ihren Alltagüber Smartphone und Tablet zu organisieren. Diveo schafft es, "denTV-Empfang in einigen Bereichen neu zu definieren und auf dieveränderten Sehgewohnheiten vieler TV-Zuschauer zu reagieren"(Audiovision, Ausgabe 04/2018). Deshalb bietet sich Diveo als Angebotfür Händler sowohl als eigenständiges TV-Plattform-Produkt als auchals Upselling für HD-, Ultra-HD- oder Smart-TVs an. Das Fazit derExperten: "Die TV-Welt ist um eine Attraktion reicher" (Video,Ausgabe 05/2018).Zwei Retail-Pakete für den Handel verfügbarFür den Handel präsentiert Diveo zwei Retail-Pakete: In derSet-Top- Box Variante verkauft der Fachhändler das Diveo-Paketbestehend aus der Diveo-Box und einem zunächst dreimonatigenDiveo-Zugang für einen UVP von 119,- EUR. SAT-TV Haushalten, dieDiveo lieber per Modul aktivieren möchten, offeriert der Fachhändlerein entsprechendes Angebot, bestehend aus dem Diveo CI+ Modul undeinem dreimonatigen Zugang zu Diveo für einen UVP von 79,- EUR. Nachdem Kauf eines der beiden Pakete muss sich der Kunde einmaligregistrieren, um Diveo zu aktivieren, bei den beiden Retail-Paketengeht dies ohne Hinterlegung eines Zahlungsmittels. Einmal überzeugt,ordert der Kunde wahlweise im Handel oder online ein Diveo-Abo.Schließt er das Abo über einen Händler ab, erhält dieser eineAbschlussprovision.Für die Handelsbetreuung im Außendienst zeichnet die HYMESNetworks GmbH verantwortlich und unterstützt die Händlervollumfänglich in Bereichen wie Vertrieb, bei der POS Gestaltungsowie im After Sales Service.Über DiveoDiveo ist eine hybride, satelliten- und IP-basierte TV-Plattform,die die Qualitätsvorteile des Verbreitungsweges Satellit übereigenentwickelte, smarte Technologie mit den Vorteilen des Internetsverbindet und TV-Erlebnisse unverpassbar macht: Diveo bringt linearesund non-lineares HDTV in gestochen scharfer Bildqualität auf einerPlattform zusammen und bietet Kunden ein hohes Maß an Komfort undflexible Nutzungsmöglichkeiten. Zum aktuellen Zeitpunkt bietet DiveoZugriff auf bis zu 70 Sender in brillantem HD, mehr als 30Mediatheken, eine Videothek und den optionalen Zugang zu rund 20Premium-Sendern. Digitale Services sorgen dafür, dass die Inhalte zumWunschtermin zur Verfügung stehen, während die Diveo-TV-App (iOS,Android) den Kunden die Freiheit gibt, die Angebote flexibel aufSmart-TV, Tablet, Smartphone oder im Web zu genießen. Weiterhin hatDiveo einen modernen EPG im Gepäck und bietet Speicherplatz in derCloud für Aufnahmen. Der Zugang zur Plattform erfolgt perSet-Top-Box, CI+ Modul und TV-App. Weitere Informationen zu Diveogibt es online unter www.diveo.de. Diveo ist eine Marke der M7 Group.Pressekontakt:Diveo PresseteamLoeschHundLiepold Kommunikation GmbHTelefon: +49 - (0)89 - 72 01 87 - 18Fax: +49 - (0)89 - 72 01 87 - 20E-Mail: presse@diveo.dePresseportal: www.diveo-presse.deHYMES Networks GmbHTel. +49 (0)6592 9999 27 - 0info@hymes.deOriginal-Content von: Diveo, übermittelt durch news aktuell