Neue Runde der Tarifgespräche: Mehr als 3000 Uni-Ärzte protestieren

HANNOVER (dpa-AFX) - Rund 3000 Ärztinnen und Ärzte haben nach Polizeiangaben in Hannover gegen die Arbeitsbedingungen an Universitätskliniken demonstriert.



Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund zählte am Dienstagmittag etwa 4000 Menschen, die meisten in weißen Arztkitteln. Dazu trugen sie Schilder mit Aufschriften wie "Ich bin sauer", "Mama, warum wohnst du im Klinikum?" oder "Nach müde kommt blöd".

Zu der Kundgebung und einem ganztägigen Warnstreik hatte die Gewerkschaft aufgerufen, um den Druck auf die Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) zu erhöhen. Am Nachmittag sollte die nächste Runde der Tarifgespräche beginnen.

Die Tarifverhandlungen laufen seit Anfang November. Bisher hätten die Länder keine Bereitschaft gezeigt, die Arbeitsbedingungen zu verbessern, sagte Marburger-Bund-Vize Andreas Botzlar. Die Ärztegewerkschaft fordert unter anderem sechs Prozent mehr Gehalt, eine Begrenzung der Bereitschaftsdienste und Dienst an maximal zwei Wochenenden im Monat. Insgesamt sind rund 20 000 Ärztinnen und Ärzte an 23 Universitätskliniken in Deutschland zum Warnstreik aufgerufen. Einige Kliniken wie die Berliner Charité haben keine Tarifbindung. Die Notdienstversorgung in den Kliniken ist laut Marburger Bund sichergestellt./tst/DP/jha