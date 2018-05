Hamburg (ots) - Aufgrund der hohen Nachfrage von Lehrern, Schülernund Eltern verlängert der Norddeutsche Rundfunk seinUnterrichtsprojekt "Hörspiel in der Schule" um ein weiteres Jahr.Unterstützt von der Stiftung Zuhören bietet der NDR Hörfunk imSchuljahr 2018/2019 erneut das "Hörspiel in der Schule" für 50Klassen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommernund Hamburg an. Interessierte Lehrerinnen und Lehrer können sich absofort online unter http://ndr.de/hoerspielinderschule um dieTeilnahme am Projekt bewerben. Sollten sich mehr als 50 Schulenanmelden, entscheidet das Los.Joachim Knuth, NDR Programmdirektor Hörfunk: "Mehr als 1600Lehrerinnen und Lehrer in Norddeutschland haben sich seit 2013 fürdas Projekt beworben. Insgesamt 250 Klassen, die ausgelost wurden,konnten sich am 'Hörspiel in der Schule' beteiligen. Ich freue michsehr über das große Interesse an unserem Angebot. Es vermitteltjungen Menschen, wie Hörspiel-Elemente aus Stimme, Text, Musik undGeräuschen die Fantasie anregen und eine lebendige Kunstform desRadios entstehen lassen. Wir hoffen, auch mit der Fortsetzung desProjekts auf so große Resonanz zu stoßen wie bisher. AlleSchulformen, seien es Grundschulen, Gymnasien, Stadtteil-, Real-,Haupt-, oder Förderschulen, sind uns willkommen. Besonders freuen wiruns über die Teilnahme von Inklusionsklassen."Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von NDR Kultur, NDR Info undN-JOY sowie NDR Hörfunkproducer gestalten zusammen mit denLehrkräften Unterrichtseinheiten von jeweils ca. vier Schulstunden.Die Schülerinnen und Schüler erleben das Hörspiel, können selbst einkleines Stück produzieren und die dramaturgischen Elemente einerderartigen Radioproduktion kennenlernen. Wie werden Figurencharakterisiert? Wie entsteht eine romantische oder dramatischeAtmosphäre? Wie hört sich prasselnder Regen, knisterndes Feuer oderHufgetrappel eigentlich an? Durch welche Geräusche oder Musik wirdStimmung geschaffen? Arbeitsmaterialien, die mit Unterstützung derStiftung Zuhören zusammengestellt wurden, geben den Lehrerinnen undLehrer zusätzliche Anregungen zur Gestaltung derUnterrichtseinheiten, so z. B. zur Sensibilisierung für den Einsatzder Stimme, Tipps für das Anhören von Hörspielen in der Gruppe sowiefür den Vergleich von Hörspielen mit der literarischen Vorlage."Hörspiel in der Schule" richtet sich an die Klassenstufen 3 bis 6und 9 bis 11. Zehn NDR Hörspiel-Produktionen wurdendidaktisch-pädagogisch aufbereitet, jeweils fünf für beideKlassenstufen - darunter z. B. "Gespensterjäger auf eisiger Spur" vonCornelia Funke und "Käferkumpel" von M. G. Leonard für die jüngereZielgruppe, "Tschick" von Wolfgang Herrndorf, "Sumatra" von SabineStein oder "Schweigeminute" von Siegfried Lenz für die älterenSchülerinnen und Schüler. Der NDR bietet Lehrerinnen und Lehrerndiese zehn Hörspiel-Produktionen zum Download an und zusätzlichArbeitsmaterialien.Weitere Informationen und Kontaktdaten zu "Hörspiel in der Schule"finden Sie unter www.NDR.de/hoerspielinderschulePressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationBettina Brinkerpresse@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell