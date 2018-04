Neue Roche-Daten zu Ocrevus untermauern Wirksamkeit

Basel (awp) - Der Pharmakonzern Roche hat am diesjährigen Fachkongress AAN (American Academy of Neurology) neue Daten zu seinem MS-Mittel Ocrevus (Ocrelizumab) vorgestellt. Diese zeigten, dass Ocrevus die Krankheitsaktivität und das Fortschreiten der Erkrankung bei Patienten mit schubförmiger multipler Sklerose (RMS) deutlich reduziert, wie Roche am Montag mitteilt.

So habe eine vierjährige kontinuierliche Behandlung mit dem Mittel eine anhaltende Reduktion der Krankheitsaktivität ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten