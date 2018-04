Neue Roboterrasenmäher für kleine und große Gärten: Wiper Walker Line und Wiper P70

Speichersdorf (ots) - Die Rumsauer GmbH stellt die neuen Modelleder Wiper-Reihe vor: Walker 35 S, Walker 48 S und P70 eignen sich fürmittelgroße bis große Mähflächen zwischen 3.500 und 7.000Quadratmetern. Dank spezieller Funktionen sind die Modelle flexibler,effizienter und besonders leicht zu steuern. Die Bedienung derRoboter erfolgt entweder über das Touchscreen-Display oder per App -über Mobilfunk sind Walker und P70 über die Cloud mit dem Internetverbunden, sodass eine Steuerung aus der Ferne möglich ist. Dankintegriertem GPS-Modul merken sie sich die bereits gemähten Flächenund wissen, wo sie weiterarbeiten müssen. Das sorgt für einengleichmäßigen Schnitt, reduzierten Stromverbrauch und mehrFlächeneffizienz.Die Wiper-Mähroboter eignen sich je nach Modell für Gartenflächenvon 1.200 bis 7.000 Quadratmeter. Alle Modelle lassen sich einfachper Bluetooth steuern - der Gartenbesitzer muss die zu mähende Flächenur einmalig mit einem Signaldraht festlegen. Den Rest überlässt erdem Wiper: Der Roboterrasenmäher mäht die Flächen vollautomatisch undreguliert eigenständig die Messergeschwindigkeit je nach Grashöhe; ermanövriert um Blumen, Beete und Sträucher herum und kann selbst Eckenund Kanten schneiden. Der Wiper arbeitet emissionsfrei, hat einenlanglebigen Lithium-Ionen-Akku und einen besonders niedrigenEnergieverbrauch. Auch für die Sicherheit ist gesorgt: Der Wiperwendet bei Hindernissen, stoppt sofort, wenn er angehoben oder dieStopptaste betätigt wird, und ist mittels PIN gegen Diebstahlgeschützt.Weitere technische Highlights der Walker Line - Walker 35 S oderWalker 48 S - und des P70: Der Roboter kartiert mithilfe desGPS-Moduls eigenständig die Fläche, teilt sie in einzelne Parzellenund merkt sich bei aktiviertem Wochenprogramm die gemähten Flächen,um beim nächsten Mal seine Arbeit an der richtigen Stellefortzusetzen. Die neuen Modelle sind optional mit einem GPRS-Modulausgestattet: So können sie bei Störungen oder DiebstahlStatusmeldungen über die Mobilfunkverbindung abgeben. Dank ihrerhohen Akkukapazität arbeiten die neuen Geräte je nach Modell bis zu420 Minuten pro Ladung. Ein bürstenloser Motor reduziert denVerschleiß, das führt zu einer längeren Lebensdauer. Gartenbesitzerkönnen die Arbeit vollständig dem Roboterrasenmäher überlassen.Gesteuert wird er per Smartphone oder Tablet - dank eingebautem GSMConnect sogar ortsunabhängig.Wiper Walker 35 S, Walker 48 S und P70 sind ab sofort bestellbar.Zudem bietet Rumsauer Lösungen für jede Gartengröße. WeitereInformationen zu den Wiper-Modellen und Bildmaterial gibt es unterhttps://www.rumsauer.eu.Über RumsauerDas im Jahre 1948 gegründete Familienunternehmen Hans RumsauerGmbH vertreibt Spezialgartengeräte aller Art. Der Fokus liegt auf denGroßflächen- und Böschungsmähern Spider, den Roboter-RasenmähernWiper, dem Gartengeräte-Akkusystem PowerWorks, Gestrüppmähern sowieden Moskitoabwehrgeräten ThermaCell.Pressekontakt:Hans Rumsauer GmbHMarion HartmannFon 09275-989-0info@rumsauer.euOriginal-Content von: Hans Rumsauer GmbH, übermittelt durch news aktuell