Neue Roboter und das Abo-Modell schicken Intuitive Surgical weiter hoch

Robotik, künstliche Intelligenz und Augmented Reality stehen in der Diskussion derzeit in einem interessanten Spannungsfeld: Einerseits, heißt es, helfen diese Technologien dem Menschen. Andererseits, kommt wiederum als Kritik, nehmen sie den Menschen die Jobs weg. Technologie in ihrer besten Form ersetzt jedoch nicht die Menschen, sondern hilft ihnen, bessere Leistungen zu erbringen. Das zeigt sich in jedem Quartal, wenn Intuitive Surgical (WKN: 888024) seine Ergebnisse mitteilt.

Im dritten Quartal 2019 lieferte das Unternehmen 275 neue Da-Vinci-Systeme aus und erhöhte damit die Gesamtzahl der weltweit in Betrieb befindlichen Systeme um 12 % auf 5.406. Roboter-OPs machen nach wie vor nur einen kleinen Teil der Gesamtzahl der Eingriffe aus und da die Akzeptanz weiter steigt, werden die Absätze ebenso steigen.

Der Wettbewerb wird Intuitive nicht bremsen

Intuitive Surgical wird bald mit dem weltweit größten Hersteller von Medizinprodukten, Medtronic (WKN: A14M2J), konkurrieren müssen. Intuitive wird auch schon früh auf zwei neue Da-Vinci-Systeme setzen: das da Vinci SP (Single-Port) für den Zugang zu tiefem Gewebe und das da Vinci Ion für Lungenbiopsien. Es sind erst 38 SP-Systeme in Betrieb, außerdem sind die ersten drei Ion-Systeme verkauft.

Der Wettbewerb und die langsame Einführung neuer Roboter führten jedoch nicht zu schlechteren Ergebnissen. Das Umsatzwachstum beschleunigte sich im Quartalsverlauf gegenüber dem Vorjahr auf 23 %, das Wachstum stieg in den ersten neun Monaten auf 19 % an.

Kennzahl Jahresbeginn bis 30.9.2019 Jahresbeginn bis 30.9.2018 Veränderung Umsatz 3,20 Mrd. US-Dollar 2,68 Mrd. US-Dollar 19 % Operative Einnahmen 1,28 Mrd. US-Dollar 1,13 Mrd. US-Dollar 13 % Angepasste Einnahmen pro Aktie 9,28 US-Dollar 8,03 US-Dollar 16 %

Der Großteil der 275 neuen Systemplatzierungen bestand nach wie vor aus den Vorzeigemodellen X und Xi für allgemeinere Verfahren, und innovative neue Anwendungen für diese Maschinen werden weiterhin die treibende Kraft für das Unternehmen sein. Ein Beispiel dafür ist dieser Fall: Die im dritten Quartal durchgeführten Gesamtverfahren stiegen um 20 %, obwohl die gesamte installierte Basis nur um 12 % wuchs. Chirurgen, die Da Vinci nutzen, finden neue Wege, um das System einzusetzen, und all das treibt das stabile und zuverlässige Abo-Vertriebsmodell von Intuitive voran.

Hilfe vom Roboter

Der Kauf eines Da-Vinci-Roboters kann für Krankenhäuser ganz schön teuer sein. Ein neues System kostet ein paar Millionen Dollar. Um hier zu wachsen, bietet Intuitive Leasingoptionen an, und 33 % der Verkäufe im dritten Quartal fand zu diesen Bedingungen statt.

Es ist eine gute Strategie, so viele Da-Vinci-Roboter wie möglich auszuliefern, denn der Systemverkauf macht nicht den Großteil des Umsatzes aus. Das meiste davon stammt von Instrumenten und Zubehör sowie von Dienstleistungen.

Segment Umsätze seit Jahresbeginn bis 30.9.2019 Veränderung ggü. Vorjahr Systemverkäufe 930 Mio. US-Dollar 18 % Instrumente und Zubehör 1,74 Mrd. US-Dollar 22 % Dienste 534 Mio. US-Dollar 14 %

Was die Dienstleistungen betrifft, so äußerte sich CEO Gary Guthart im Call zum dritten Quartal so:

Wir arbeiten an Computing- und Echtzeit-Cloud-Technologien, um Tests vom Telementoring bis zur Augmented Reality zu ermöglichen. Wir haben jetzt über 20 aktive Telementoring-Sites, die zusammen Hunderte von cloudfähigen Echtzeit-Chirurgiesitzungen unterstützt haben, während wir beim Aufbau von Echtzeit-Cloudfunktionen vorankommen. Das Feedback zum Nutzen dieser Seiten war hilfreich. Bei Augmented Reality arbeiten wir an der Logistik und der Installation unserer ersten IRIS-Accounts (Augmented Reality, die Chirurgen eine 3D-Ansicht der Anatomie eines Patienten bietet), um Kunden- und klinisches Feedback zu sammeln. Wir erwarten in den nächsten Monaten erste klinische Fälle zum IRIS-System. Am Ende haben sich unsere Produkte für die chirurgische Simulation in der installierten Basis mit mehr als 3.200 Da-Vinci-Simulatoren im Feld durchgesetzt.



Und auf der Instrumenten- und Zubehörseite erhielt Intuitive zudem die Genehmigung der US Food and Drug Administration, im dritten Quartal mit dem Verkauf neuer Geräte zu beginnen. Die Übernahme des Endoskop- und Kameraherstellers Scholly Fiberoptic wurde ebenfalls für einen nicht bekannten (und wahrscheinlich kleinen) Geldbetrag abgeschlossen und stärkte damit das Portfolio des Unternehmens.

Kurz gesagt, das letzte Quartal war ein starkes und die Einführung neuer Systeme und eine stetig steigende Nutzerbasis bedeuten, dass Intuitives echte Wachstumstreiber – Instrumente und Zubehörverkäufe – immer besser werden. Für Investoren, die konsequentes Wachstum verlangen, ist dieses Unternehmen ein Muss.

