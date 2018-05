Neue Richtlinie für die Hauptuntersuchung ab 20. Mai (FOTO)

Berlin (ots) -+++ Neue Mangeleinstufung "Gefährlicher Mangel" +++ NotrufsystemeCall wird künftig Bestandteil der HU +++ VdTÜV fordert gesetzlicheGrundlage zur Bereitstellung von Softwareinformationen durch dieHersteller +++Ab 20. Mai 2018 müssen sich die Autofahrer in Deutschland auf neueRegeln bei der Hauptuntersuchung einstellen. So wird eine neueMangeleinstufung "Gefährlicher Mangel" eingeführt und die Prüfung vonDaten-Komponenten, wie das elektronische Notrufsystem eCall, in dieHauptuntersuchung einbezogen. Hintergrund ist eine EU-Richtlinie, dietechnische Untersuchungen von Fahrzeugen in Europa weiterharmonisieren soll."'Gefährlicher Mangel' als neue Mangeleinstufung ist für dieKunden an den Prüfstellen die sichtbarste Veränderung", erläutertRichard Goebelt, Leiter des Bereiches Fahrzeug & Mobilität beimTÜV-Verband. "Er stellt eine Zwischenstufe unterhalb der Kategorie"Verkehrsunsicher" dar. Wie "Erhebliche Mängel" bescheinigt der"Gefährliche Mangel" eine direkte und unmittelbare Verkehrsgefährdungoder Beeinträchtigung des Umweltschutzes ."Der Fahrzeughalter wirdauf den besonderen Gefährdungstatbestand durch eine entsprechendeFormulierung auf dem Prüfbericht hingewiesen. Eine Fahrt direkt nachHause oder zum Zweck der Reparatur oder der HU-Nachprüfung innerhalbeines Monats ist aber noch zulässig. "Bei der Einstufung als'Verkehrsunsicher' muss - wie bisher auch - unmittelbar diePrüfplakette entfernt und die Zulassungsbehörde informiert werden,"so Goebelt. Bisher galten die vier Mangelklassen "Ohne Mangel","Geringe Mängel", "Erhebliche Mängel" und "Verkehrsunsicher".Neu ist ferner die Untersuchung von Komponenten für dieDatenkommunikation und Datenspeicherung im Fahrzeug. Hierzu zähltbeispielsweise das für alle neuen Fahrzeuge ab 1. April 2018verpflichtende elektronische Notrufsystem eCall - und weitererSysteme, die zukünftig Bestandteil der Fahrzeugausstattung bei denverschiedenen Stufen des automatisierten Fahrens werden. "Diekonkreten Prüfverfahren dieser Systeme sind derzeit noch in derEntwicklung," erklärt Goebelt, "der TÜV-Verband setzt sich bereitsseit langem für eine zeitnahe gesetzliche Grundlage ein, um alleFahrzeughersteller zu verpflichten, die relevantenSoftwareinformationen für die elektronische Prüfung mit demHU-Adapter bereit zu stellen."Weitere Änderungen betreffen die Beschreibung und europaweiteHarmonisierung einzelner Mängel, die an Fahrzeugen auftreten können.So ändert sich beispielsweise die Einstufung der fürVerkehrssicherheit und Umweltschutz wichtigenReifendruck-Kontrollsystemen (RDKS). Goebelt: "Werden jetztfunktionsunfähige oder stillgelegte Reifendruck-Kontrollsysteme beider Hauptuntersuchung festgestellt, darf keine Plakette mehr erteiltwerden."Die europäische HU-Richtlinie 2014/45/EU konkretisiert auch dieVerwendung der elektronischen Fahrzeugschnittstellen bei derHauptuntersuchung. "Das ist in Deutschland durch den HU-Adapter seit2015 schon Standard," erläutert Goebelt.Zusammenfassend stellt Goebelt fest: "Die neue Richtlinie ist einwichtiger Schritt für mehr Sicherheit modernster digitalerFahrzeugsysteme, wobei sich für die Kunden an den Prüfstellen derzeitliche Aufwand nicht ändert."Pressekontakt:Gesine MarksVerband der TÜV e.V.Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitFriedrichstraße 136 | D-10117 BerlinT.: +49 30 760095-400presse@vdtuev.dewww.vdtuev.detwitter.com/vdtuev_newsOriginal-Content von: VdTÜV Verband der TÜV e.V., übermittelt durch news aktuell