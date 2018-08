Mainz (ots) - Bisher unbekannte Verträge zwischen Heckler & Kochund dem mexikanischen Verteidigungsministerium beinhalten, dassG36-Sturmgewehre auch für verbotene Bundesstaaten bestimmt sind. Dasberichtet das ARD-Politikmagazin "Report Mainz", dem die Dokumenteexklusiv vorliegen. Der Inhalt dieser Verträge belastet nachEinschätzung der ehemaligen Bundesjustizministerin Prof. HertaDäubler-Gmelin Heckler & Koch und auch dasBundeswirtschaftsministerium.Die Verträge beinhalten keinerlei Einschränkungen bezüglich derEmpfänger der Sturmgewehre in Mexiko. Die Bundesregierung hatte abervier mexikanische Bundesstaaten von einer Belieferung mit Waffenausdrücklich ausgeschlossen. Zwei dieser nicht belieferungsfähigenStaaten werden sogar ausdrücklich als Empfänger der G36 in denVerträgen genannt und zwar Chiapas (Vertrag No. 073/2006) undGuerrero (Vertrag No. 039/20069).In den offiziellen Endverbleibserklärungen für dasBundeswirtschaftsministerium zu den betreffenden Lieferungen mitdiesen Vertragsnummern waren nur erlaubte mexikanische Bundesstaatenangegeben. Heckler & Koch hatte 2015 gegenüber "Report Mainz"erklärt, die Firma habe "keinen Einfluss darauf, wohin die Waffenletztendlich geliefert wurden".Diese Darstellung von Heckler & Koch stellt Prof. HertaDäubler-Gmelin in Frage, nachdem ihr das Politikmagazin die Verträgevorlegte: "Ich halte das für höchst unglaubwürdig. Ich kann mireigentlich nicht vorstellen, dass ein deutscher Staatsanwalt oder eindeutscher Richter das anders sieht", erklärte dieBundesjustizministerin a. D. im Interview mit "Report Mainz".Das Bundeswirtschaftsministerium hatte sich die Verträge im Rahmendes Genehmigungsverfahrens nicht vorlegen lassen. Das hatte kürzlichder damals zuständige Beamte als Zeuge vor Gericht ausgesagt. HertaDäubler-Gmelin sieht darin ein klares Versäumnis bei der Genehmigungder Rüstungsexporte. Wörtlich sagt sie gegenüber demARD-Politikmagazin: "Ich halte es auch für eine Pflichtverletzung,dass man diese Verträge nicht angefordert hat. Das ist einePflichtverletzung der entsprechenden Beamten, aber es ist auch einProblem für die Amtsleitung, die danach zu gucken hat, dass derEndverbleib von Kriegswaffen, deren Ausfuhr genehmigt wurde, denRichtlinien entspricht."Das Bundeswirtschaftsministerium wollte sich "Report Mainz"gegenüber dazu nicht äußern. Im Prozess vor dem Landgericht Stuttgartspielten die Verträge bislang keine Rolle. Heckler & Koch lehnte eineStellungnahme ab und verwies auf frühere Pressemitteilungen.In dem Verfahren müssen sich fünf ehemalige Mitarbeiter desWaffenherstellers Heckler & Koch wegen Verstoßes gegen dasKriegswaffenkontroll- und Außenwirtschaftsgesetz verantworten. LautAnklage wurden von 2006 bis 2009 fast 4500 Sturmgewehre vom Typ G36und Zubehör im Wert von 4,1 Millionen Euro in Unruheregionen Mexikosgeliefert.Zitate gegen Quellenangabe frei.Bei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 92933351 oder -33352.Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell