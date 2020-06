Neue Rekorddividende ÖKOWORLD AG? Vorstand und Aufsichtsrat schlagen 62 Cent vor / Den Vorzugsaktionären winkt eine um ca. 55% höhere Ausschüttung als im Vorjahr (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Ökoworld":

Hilden bei Düsseldorf (ots) - Wird die ÖKOWORLD AG (WKN 540868) im Sommer 2020 eine höhere Dividende an die Vorzugsaktionäre ausschütten als im Jahr 2019? Eine neue Rekorddividende, die um 55% höher liegt als im Vorjahr? Die ÖKOWORLD AG ist sehr zufrieden mit dem Jahresergebnis 2019. Bei allen wesentlichen Kennziffern hat das Unternehmen zulegen können. Die Anteile in allen ÖKOWORLD-Fonds sind im Jahr 2019 um mehr als 2.950.000 Stücke gestiegen. Diese Steigerung entspricht über 35 % derjenigen des Vorjahres. Zum 31. Dezember 2019 betrug das Gesamtvolumen aller von ÖKOWORLD konzipierten und exklusiv vertriebenen Investmentfonds mehr als 1.650 Mrd. EUR. Auch im hauseigenen Privatkundenvertrieb blickt das Unternehmen auf einen besonders guten Verlauf in 2019 zurück. Per 31. Dezember 2019 wurden die Umsätze (das Volumen) sowie die Stückzahl der abgesetzten Neuverträge im Lebensversicherungsbereich gegenüber dem Vorjahr verdoppelt.Passend dazu stehen 62 Cent Rekorddividende für die Vorzugsaktien zur Debatte, 61 Cent für die Stammaktionäre. Dies wäre die höchste Ausschüttung seit Börsengang.Alfred Platow, Vorstandsvorsitzender der ÖKOWORLD AG, erläutert: "Im Jahr 2019 wurde für das Berichtsjahr 2018 für die Vorzugsaktien eine Dividende von 40 Cent einstimmig von den Stimmberechtigten beschlossen. Für die Stammaktien lautete der Beschluss 39 Cent. Ich bin zuversichtlich, dass die Rekorddividende für das Berichtsjahr 2019 auf der ordentlichen - in diesem Jahr wegen Corona virtuellen - Hauptversammlung verabschiedet werden wird."Die seit 1999 börsennotierte ÖKOWORLD AG (vormals versiko AG) ist ein führendes Unternehmen im Bereich ethisch-ökologischer Kapitalanlagen. Über 45 Jahre Erfahrung fließen in die Entwicklung und Auflage eigener Produkte ein. Im Vertrieb werden über die ethisch-ökologische Vermögensberatung über 50.000 Kunden und Kundinnen bundesweit betreut.Pressekontakt:Gunter Schäfer, Chief Communications Officer,Tel.: 02103-929 210 oder per E-Mail: gunter.schaefer@oekoworld.com.Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/74353/4611182OTS: ÖKOWORLD AGISIN: DE0005408686Original-Content von: ÖKOWORLD AG, übermittelt durch news aktuell