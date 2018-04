Mainz (ots) -Seelsorge trifft auf Therapie: Für ihre Arbeit in einerkatholischen Beratungsstelle müssen sich Familientherapeutin Julia(Oona Devi Liebich) und Pfarrer Tonio (Maximilian Grill)zusammenraufen. Dabei sind sich die beiden über die richtigenMethoden nicht immer einig. Mit "Kneifen gilt nicht" (Donnerstag, 12.April 2018, 20.15 Uhr) und "Zwei sind noch kein Paar" (Donnerstag,19. April 2018, 20.15 Uhr) zeigt das ZDF zwei Filme der neuen Reihe.Neben Oona Devi Liebich und Maximilian Grill spielen CharlotteSchwab, Dietrich Adam, Simon Böer, Lambert Hamel, Klaus Pohl,Frederik Götz und andere. Beide Filme sind bereits ab Mittwoch, 11.April 2018, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.In "Tonio & Julia - Kneifen gilt nicht" tritt Julia Schindel (OonaDevi Liebich) die Stelle in ihrer bayerischen Heimat an. Doch der Jobhat es in sich: Ihr neuer Kollege in der katholischen Beratungsstelleist ausgerechnet Pfarrer Tonio Niederegger (Maximilian Grill), ihreJugendliebe. Kein Wunder, dass sich der Pfarrer Julia gegenüberäußerst reserviert gibt - ahnt er doch, dass ihre Rückkehr ihn aufeine harte Probe stellen wird. Und auch Julia hat es nicht leicht:Die Dorfbewohner suchen lieber das Gespräch mit Tonio. Doch dannkommt die junge Lisa (Lara Mandoki) in die Beratungsstelle. Sie istdie Freundin von Justus Lechner (Franz Xaver Brückner), der gemeinsammit seinem Vater Hermann (Eisi Gulp) den Familienhof bewirtschaftet.Die beiden Männer geraten immer öfter aneinander, und Lisa hat Angst,dass die Lage eskaliert.In "Tonio & Julia - Zwei sind noch kein Paar" sagt Friseurin Laura(Katja Studt) unter Tränen die Taufe ihrer Tochter Frieda ab. Julialässt das keine Ruhe - sie will wissen, was die junge Mutter sobedrückt: Offenbar weicht Lauras Freund Philipp (Kai Ivo Baulitz)sowohl der Taufe als auch der von ihr lang ersehnten Hochzeit aus.Als Laura und ihre kleine Tochter eine Bootstour unternehmen, geratensie in ein schweres Unwetter.https://presseportal.zdf.de/pm/tonio-und-juliahttps://zdf.de/filme/tonio-und-juliahttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/tonioundjuliaPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell