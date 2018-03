Neue Reihe in SWR2: Meine erste Jazzplatte (FOTO)

Baden-Baden (ots) -Ab Samstag, 17. März, 22:03 Uhr, in "SWR2 Jazztime" / MitChristian Rentsch, Theo Bleckmann, Rolf Kühn, Richard Williams,Christian Lillinger u. v. m.Wie findet man zu improvisierter Musik? "SWR2 Jazztime" hatnachgefragt und lässt ab 17. März 2018 um 22:03 Uhr Persönlichkeitender Jazz-Szene, aber auch Schriftsteller und Philosophen, zu Wortkommen. In der ersten Folge erzählen u. a. der Sänger Theo Bleckmann,Arrangeur Mike Holober, Klarinettist Rolf Kühn, Posaunist ChristianMuthspiel und Richard Williams, ehemaliger Leiter des JazzfestBerlin, ihre ganz persönlichen Geschichten. Sie zeigen vor allemeins: Es gibt viele Wege zum Jazz. Autor der Reihe ist MichaelRüsenberg. Die Redaktion hat Günther Huesmann (SWR2).Platte, die erste! Die erste Jazzplatte, oft schlägt sie ein "wieder Blitz", packt einen ein Leben lang, manchmal führt sie auch zueiner Berufsentscheidung. Sie kann aber auch auf vehemente Ablehnungstoßen, wie das Beispiel des Zürcher Jazzkritikers Christian Rentschzeigt. Er arbeitete sich als Teenager an einem Stapel 45er-Singlesab, die Joachim-Ernst Berendt bei seinem Vater und Verlegerhinterlassen hatte, um diesen zur Veröffentlichung des legendären"Jazzbuchs" zu bewegen. Der Vater lehnte ab, er wollte mit"Negermusik", wie es damals noch hieß, nichts zu tun haben. Was wares, das Rentsch junior schließlich "immer weniger schrecklich undimmer schöner" fand?1.000 Wege zum JazzWie vielfältig die Wege zum Jazz sind, wird deutlich, wenn in derAuftaktsendung auch der Sänger Theo Bleckmann, Arrangeur MikeHolober, Klarinettist Rolf Kühn, Posaunist Christian Muthspiel undder ehemalige Leiter des Jazzfest Berlin, Richard Williams, von ihrenersten Jazz-Hörerlebnissen erzählen. Folge 2 am 26. Mai schnürt einweiteres Bündel persönlicher Geschichten, u. a. des BerlinerPhilosophen Georg Bertram, des französischen Pianisten undKeyboarders Benoît Delbecq, des britischen Pianisten Kit Downes unddes Schlagzeugers Christian Lillinger, der 2017 den SWR Jazzpreisgewann.Ausstrahlung in "SWR2 Jazztime" Meine erste Jazzplatte - Wie ichzur improvisierten Musik fand Folge 1: Samstag, 17. März 2018,22:03-23:00 Uhr Folge 2: Samstag, 26. Mai 2018, 22:03-23:00 UhrPressefotos zum Herunterladen: www.ARD-foto.de Pressekontakt:Oliver Kopitzke, Tel. 07221 929 23854, oliver.kopitzke@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell