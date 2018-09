Neue Regeln sollen Verlustrisiko der Anleger bei CFDs beschränken

Köln (ots) - Um Privatanleger besser vor ihrem hohen Verlustrisikozu schützen, hat die ESMA den CFD-Handel innerhalb der EuropäischenUnion stark beschränkt und strengeren Regeln unterworfen.Beim Handel mit CFDs (Contracts for Difference) konnten dieAnleger mit vergleichsweise geringem Kapitaleinsatz große Gewinneerzielen. Auf der anderen Seite haben sie aber auch ein hohesVerlustrisiko getragen, wenn eine Nachschusspflicht bestand. Diedeutsche Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin hielt diese Konstruktionund das Risiko für unerfahrenen Privatanleger für zu hoch und hat denVerkauf von CFDs mit Nachschusspflicht an Privatkunden schon 2017verboten. Die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde ESMAhat nun nachgezogen und den Handel mit CFDs zum Schutz derPrivatanleger ebenfalls stark beschränkt, erklärt dieWirtschaftskanzlei GRP Rainer Rechtsanwälte.Die Änderungen beim CFD-Handel sind am 1. August in Kraft getretenund werden nach drei Monaten auf ihre Wirksamkeit hin überprüft. EinKernpunkt der Neuregelungen ist, dass die Nachschusspflichtabgeschafft wurde. Dadurch besteht für die Anleger nicht mehr dasRisiko, mehr Geld zu verlieren als sie eingesetzt haben.Eine ebenso wichtige Änderung betrifft die Regulierung desmaximalen Hebels. Die ESMA hat Hebelbeschränkungen von 1:30 bis 1:2beschlossen. Für die Hauptwährungspaare liegt der maximale Hebel bei1:30, für andere Währungspaare, Gold und den wichtigsten Indizes bei1:20. Bei Rohstoffen und kleinere Indizes wurde der maximale Hebelauf 1:10 herabgesetzt und bei Aktien auf 1:5. Bei Kryptowährungengilt ein maximaler Hebel von 1:2. Außerdem hat die Behörde die MarginClose-Out-Regeln geändert. Beträgt der Verlust 50 Prozent, muss derBroker das Konto sofort schließen.Die Neureglungen sollen dem Verbraucherschutz dienen und vor allemdas Risiko des eher unerfahrenen Privatkunden erheblich reduzieren.Dadurch werden einerseits seriöse Broker gestärkt, auf der anderenSeite könnten aber auch schwarze Schafe angelockt werden, dieversuchen, die Beschränkungen zu umgehen, mit hohen Gewinnen zulocken oder den Handel über Plattformen außerhalb der EU abzuwickeln.Dadurch kann das Verlustrisiko der Anleger wiederum steigen.Bei Problemen im Handel mit CFDs sind im Kapitalmarktrechterfahrene Rechtsanwälte kompetente Ansprechpartner.https://www.grprainer.com/rechtsberatung/kapitalmarktrecht.htmlGRP Rainer Rechtsanwälte ist eine internationale,wirtschaftsrechtlich ausgerichtete Sozietät. An den Standorten Köln,Berlin, Bonn, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart undLondon berät die Kanzlei insbesondere im gesamten Wirtschaftsrecht,Gesellschaftsrecht und Steuerrecht sowie im Kapitalmarktrecht undBankrecht. Zu den Mandanten gehören nationale und internationaleUnternehmen und Gesellschaften, institutionelle Anleger undPrivatpersonen.Pressekontakt:Michael RainerRechtsanwaltGRP Rainer LLP RechtsanwälteGürzenich-QuartierAugustinerstraße 1050667 KölnTelefon: +49 221 2722750info@grprainer.comwww.grprainer.comOriginal-Content von: GRP Rainer LLP, übermittelt durch news aktuell