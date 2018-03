Neue Regel ermöglicht EU-weiten Zugriff auf Online-Abos

Weitere Suchergebnisse zu "Sky plc":

BRÜSSEL (dpa-AFX) - Verbraucher können auf ihre Online-Abos für Musik, Filme oder Sport künftig auch im Urlaub zugreifen.



Am Ostersonntag tritt eine neue EU-Regel in Kraft, wonach Anbieter von kostenpflichtigen Abos wie Netflix, SkyGo oder Spotify ihren Kunden auf Reisen im EU-Ausland Zugriff auf die Inhalte ihres Heimatlandes gewähren müssen. Die zuständige EU-Kommissarin Marija Gabriel sprach am Dienstag in Brüssel von einer "virtuellen Erweiterung" des Reisegepäcks.

Bislang wurde ein grenzüberschreitender Zugriff häufig wegen fehlender Lizenzen für das Ausland verwehrt. Anbieter von kostenlosen Inhalten fallen nicht unter die neue Regelung - können sich ihr aber anschließen./wim/DP/mis