Neue Referenzwerte für die Zufuhr von Zink / Erhöhtes Risiko einer Unterversorgung: Sportlich aktive Frauen mit vegetarischer Ernährungsweise (FOTO)

Bad Nauheim (ots) -Die gesamten Zinkvorräte des Körpers passen auf einen halbenTeelöffel und dennoch können wir ohne dieses Spurenelement nichtleben. Mehr als 100 Enzyme in unserem Körper, die alle wichtigenStoffwechselvorgänge steuern und jede der 70 Billionen Körperzellenbenötigen Zink.Erst im Juli 2019 hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e.V. (DGE) auf Basis aktueller wissenschaftlicher Daten dieReferenzwerte für die Zufuhr von Zink erhöht. Sie betragen für Frauen8 mg und für Männer 14 mg pro Tag. Vorausgesetzt wird eine mittlerePhytatzufuhr. Phytat ist ein natürlicher Stoff, der vor allem inHülsenfrüchten und Vollkornprodukten vorkommt. Er kann dieBioverfügbarkeit von Mineralstoffen wie Zink um bis zu 45 %vermindern.Pflanzliche Ernährung hemmt ZinkaufnahmeUrsache dieser Erhöhung ist, dass eine hohe Zufuhr von Phytatdurch eine vermeintlich gesunde, weil hohe Aufnahme vonballaststoffreichen Lebensmitteln wie Vollkornprodukten dieZinkversorgung dramatisch beeinflusst. Je höher die Aufnahme dieserpflanzlicher Lebensmittel, desto höher das Risiko einerUnterversorgung.Das Risiko ist insbesondere bei sportlich aktiven Frauen, die sichvegetarisch ernähren, erhöht. Dieses Ergebnis einer Studie desDeutschen Institutes für Sporternährung e.V., Bad Nauheim, istdadurch zu begründen, dass Zink zusätzlich mit jedem Tropfen Schweißund bei sportlicher Aktivität auch mit dem Urin vermehrtausgeschieden wird. Daher kann das Ergebnis der Studie, die mitSportlerinnen durchgeführt wurde, wahrscheinlich auch auf männlicheSportler übertragen werden.Unausgeglichene Zinkverluste können die Krankheitsanfälligkeiterhöhen und ein Grund dafür sein, dass sportlich Aktive häufiger alsNichtsportler*innen unter Infekten leiden, so Uwe Schröder vonDeutschen Institut für Sporternährung e.V., Bad Nauheim. Bei über 60Prozent der Studienteilnehmerinnen lagen die Zinkkonzentrationen imUrin weit unter dem Normbereich. Bei hohen Schweißverlusten sinddeshalb vom Körper gut verträgliche und gut verwertbare Zinkpräparateaus der Apotheke zur Sicherstellung eines ausgeglichenenZinkhaushalts zu empfehlen. Aminosäuren wie Aspartat erhöhen dieAufnahme von Zink im Darm (z.B. Zink-Aspartat in Unizink 50).Praxisnahe Ess- und Trinktipps aus der Broschürenreihe "Ernährungaktiv" (z.B. Sport und Zink - eine wichtige Partnerschaft) könnengegen Einsendung von EUR 1,55 in Briefmarken für das Rückporto beimDeutschen Institut für Sporternährung e.V., In der Aue 30-32, 61231Bad Nauheim unter dem Stichwort Ernährung aktiv bestellt werden.Pressekontakt:Deutsches Institut für Sporternährung e.V.Günter WagnerIn der Aue 30-3261231 Bad NauheimTel. 06032 71200E-Mail: g.wagner@dise.onlinewww.dise.onlineOriginal-Content von: Deutsches Institut für Sporternährung e. V., übermittelt durch news aktuell