Neue Rechtsschutz AG verstärkt Führungsmannschaft (FOTO)

Mannheim (ots) -Nicolas Hasslacher (37), Rechtsanwalt, übernimmt am 1. Oktober2019 die Leitung des Bereiches Leistung beim RechtsschutzversichererNeue Rechtsschutz AG (NRV) in Mannheim.Hasslacher kommt von der Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG,bei der er zuletzt als Gruppenleiter im Rechts-Service 7 Jahre tätigwar. Bei der NRV fallen die Bereiche Schaden und Recht in seinenneuen Verantwortungsbereich.Die NRV ist seit über 60 Jahren als Spezialist im Rechtschutzmarktaktiv und Partner der Nürnberger Versicherung, der VHV und derMannheimer Versicherung.Pressekontakt:Ines StolleEmail: ines.stolle@nrv-rechtsschutz.deTel. 0621-4204133