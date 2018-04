Neue Recherchen von stern und Correctiv zum Fall WDR: Weiterer ranghoher Mitarbeiter belastet

Hamburg (ots) - Nachdem der stern und das RecherchezentrumCorrectiv zwei Fälle sexueller Belästigung und des Machtmissbrauchsenthüllt haben, will der WDR jetzt alte Fälle aufarbeiten. NeueRecherchen von stern und Correctiv zeigen, dass vor eineinhalb Jahreneinem weiteren ranghohen Mitarbeiter im WDR-Kosmos schwere Vorwürfegemacht wurden. Ein entsprechendes Beschwerdepapier liegt stern undCorrectiv vor.Darin ist zu lesen, dass "im direkten Arbeitsumfeld" des Mannes"mind. sieben Frauen" bekannt seien, "die er bedrängt hat". Es wirdauch von einem Abendtermin mit dem Mann in Köln berichtet, bei demeine Frau Kolleginnen des Mannes bat, mit bei ihr im Hotel zuschlafen, "damit sie nicht alleine mit ihm an der Bar sitzen musste".Dem Beschwerdepapier nach äußerte sich der hochrangige Mitarbeiterauch über eine Kollegin, die "heute wieder ein sexy Strickkleid"angehabt habe. "Man konnte alles durchsehen." - "Sie steht auf mich,das weiß ich." Eine Äußerung des Mannes einer Kollegin gegenüber wirdso wiedergegeben: "'Na, hattest Du ein schönes Wochenende mit DeinemFreund, oder warum kannst Du Dich nicht mehr bewegen?' (DieMitarbeiterin hatte einen Hexenschuss.)"In anderem Zusammenhang sagte der Mann dem Beschwerdepapier nach:"Ich habe keine Lust mehr auf die Diskussionen mit den Frauen. Nurmit Männern ist es viel einfacher und schöner." Damit erklärte erlaut des Papiers, warum er Frauen für eine bestimmte Aufgabe nichtberücksichtigt habe.Der Inhalt des Dokuments, in dem "sexuelle Diskriminierung" undein "Arbeiten in sexuell aufgeladener Atmosphäre" beklagt wird, wurdeEnde 2016 an verschiedenen Stellen des WDR persönlich vorgetragen.Das Papier ist nicht unterzeichnet. Zum Schutz der betroffenenFrauen", steht am Ende, seien diese nicht genannt.Nach Informationen von stern und Correctiv war mit der Beschwerdebeim WDR auch die stellvertretende Intendantin befasst. Der Senderbestätigte das auf Nachfrage, nach Redaktionsschluss derstern-Printausgabe. Eine Sprecherin schrieb, die Vize-Intendantinhabe den Mann "in einem kurzfristig angesetzten Gespräch" mit denVorwürfen konfrontiert. Dieser habe sie mit aller Deutlichkeitzurückgewiesen. Die stellvertretende Intendantin habe in dem Gesprächdeutlich gemacht, das "jegliches Fehlverhalten solcher Art" nichtgeduldet werde.Der ranghohe Mitarbeiter ließ stern und Correctiv auf Anfragewissen, dass er sich so nicht geäußert beziehungsweise nichtentsprechend gehandelt habe. Die Zitate entsprächen auch nicht seinemSprachstil.Diese Vorabmeldung ist nur mit der Quellenangabe stern zurVeröffentlichung frei.Pressekontakt:Sabine Grüngreiff, Gruner + Jahr Unternehmenskommunikation,Telefon 040 - 3703 2468, gruengreiff.sabine@guj.de.Original-Content von: Gruner+Jahr, STERN, übermittelt durch news aktuell