Neue Recherche von Gowling WLG zeigt, dass Brexit das Vereinigte Königreich zu einem weniger attraktiven Standort für die größten globalen Unternehmen macht

Deutschland, Irland, die Schweiz und die Niederlande sindTop-Ziele für die Verlagerung von FirmenzentralenLondon (ots/PRNewswire) - Fast jedes vierte globale Unternehmen(23%) zeigt sich offen für die Verlegung seiner Unternehmenszentrale,doch die mit dem Brexit verbundene Unsicherheit hat einen erheblichenEinfluss auf die Attraktivität Großbritanniens als Standort für großeUnternehmen, so eine neue Recherche der internationalenAnwaltskanzlei Gowling WLG. Fast die Hälfte (41 %) gab an, dass siederzeit keinen Wechsel in das Vereinigten Königreich nach dem Brexitin Betracht ziehen würde, sondern eher die Top-Ziele Deutschland,Irland und die Schweiz.Die jüngsten hochkarätigen HQ-Entwicklungen für Amazon, Unileverund Google machten Schlagzeilen, so offenbart der Gowling WLG-BerichtHQ Sweet Spot: Where big businesses want to call home diestrategischen Pläne für die wichtigsten Geschäfte von mehr als 650Führungskräften in großen Unternehmen in Europa, dem Nahen Osten,Asien und Nord-/Zentral-/Südamerika.Erstaunliche 92 % der befragten Unternehmen mit aktuellem Sitz imVereinigten Königreich wägen die Vorteile eines Umzugs nach Überseeab. Irland ist für mehr als die Hälfte (54 %) dieser Unternehmen diebeliebteste Zieloption, gefolgt von Deutschland (33 %), denNiederlanden (31 %) und Luxemburg (23 %).Mehr als ein Drittel (35 %) der globalen Wirtschaftsführerglauben, dass das Vereinigte Königreich nach dem Brexit langfristigein ungünstiger Standort sein wird. Dennoch sind die Firmenbosse inBrasilien, Kanada und den USA sehr optimistisch, was das Prestigeeiner Geschäftsadresse im Vereinigten Königreich angeht, und zieheneinen Umzug in das Vereinigte Königreich am ehesten in Betracht.Auf die Frage nach der Bewertung einer breiten Palette vonMerkmalen, von der Verfügbarkeit von Talenten und digitalerInfrastruktur bis hin zur politischen und wirtschaftlichen Stabilitätan ihrem jetzigen Standort, waren die Unternehmensführer inFrankreich, Singapur, der Schweiz und Japan am zufriedensten und amwenigsten bereit, umzuziehen. Im Gegenzug waren Unternehmen imVereinigten Königreich, Kanada und Brasilien mit ihrem jetzigenStandort am wenigsten zufrieden und machten sich am ehesten Gedankenüber einen Umzug.Richard Bate, Head of Real Estate bei Gowling WLG, kommentiertedie Ergebnisse wie folgt:"Das Vereinigte Königreich bleibt offensichtlich eine starke Kraftauf dem Markt um die weltweit größten HQ-Verlagerungen anzuziehen,doch unsere Recherche zeigt, dass der Brexit globale Unternehmen dazuanregt, andere europäische Alternativen stark zu berücksichtigen."Auf die Frage, welche Maßnahmen das Vereinigte Königreichergreifen könnte, um seine Attraktivität nach dem Brexit zuverbessern, trugen die Unternehmensführer eine klare Botschaft an diePolitiker heran: Reduzierung der Unternehmensregulierung,verbesserter Zugang zu Talenten, ein günstigeres Steuersystem undbessere Verkehrsverbindungen."Unsere Recherche zeigt auch, welche Bedeutung die jeweiligenStandortbedingungen haben, von der Beschaffung geeigneter Gebäude bishin zu einer hervorragenden digitalen und verkehrstechnischenInfrastruktur. Tatsächlich bevorzugen viele unserer Befragten Zielemit hochwertigen Immobilien, ein Bereich, in dem das VereinigteKönigreich führend ist."Vor diesem Hintergrund sind eine rasche Lösung derBrexit-Sackgasse und die richtigen politischen Veränderung nach demendgültigen Austritt aus der EU unerlässlich, damit Großbritannieneinen größeren Anteil am HQ-Markt einnehmen kann, insbesondere beinordamerikanischen und außereuropäischen Unternehmen."Der vollständige Bericht kann aufhttps://gowlingwlg.com/en/topics/hq-sweet-spot/overview/heruntergeladen werden.