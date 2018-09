Neue Racks der Euro-Reihe von Tripp Lite bieten Rechenzentren robuste Wahlmöglichkeiten

Chicago (ots/PRNewswire) - Tripp Lite, ein weltweit führenderProduzent von Stromschutz- und Anschlusslösungen, hat eine Reihe vonSmartRack®-Gehäusen in den Größen 42U und 47U herausgebracht. Dieneuen Racks der Euro-Reihe sind mit und ohne modulare Seitenwändeerhältlich und sind in Kombinationen mit verschiedenen Breiten- undTiefenmaßen verfügbar, wodurch die Anforderungen für eine Vielzahlvon Anwendungen in Rechenzentren erfüllt werden.Sämtliche Racks der Euro-Reihe verfügen über einen stabilenMetallrahmen und verschließbare Türen auf der Vorder- und Rückseite,damit Server, Speicher und Netzwerkhardware gesichert werden können.Die Türen sind zur Unterstützung des Luftdurchzugs von vorne nachhinten bei Warmgang-/Kaltgang-Einrichtungen gelocht. Racks ohnemodulare Seitenwände stehen für den Fall zu Verfügung, dass eineInstallation, bei der mehrere Schränke aneinandergereiht sind,erweitert werden soll.Racks der Euro-Reihe sind bei Auslieferung komplett zusammengebautund verfügen über Rollen, Nivellierfüße und Winkelverbinder zurStabilisierung, damit sie rasch zum Einsatz kommen können. DieGehäuse sind mit sämtlichen Rack-Ausstattungen gemäß EIA-Standardkompatibel, damit eine problemfreie Einrichtung gewährleistet ist."Durch die neuen Racks der Euro-Reihe erhalten IT-Manager mehrMöglichkeiten, diese an eventuell bereits vorhandeneRack-Installationen anzupassen", sagte Craig Watkins, Direktor derBereiche Produktvermarktung, Racks und Kühlung bei Tripp Lite. "Siekönnen eine Kombination bei Breiten- und Tiefenmaßen auswählen, dieam besten zu ihrer Ausrüstung passt und dazu, wie dicht dieInstallation aufgebaut ist."Wichtigste Merkmale der SmartRack-Gehäuse der Euro-Reihe- 42U- und 47U-Rackgehäuse, mit und ohne modulare Seitenwände- Verfügbar in Kombinationen mit verschiedenen Breitenmaßen (600 oder800 mm) und Tiefenmaßen (1000 oder 1200 mm)- Sicherungsschloss an Front- und Rückseitentüren, die zurUnterstützung der Durchlüftung perforiert sind- Anpassbare Montageschienen und Slots für den werkzeugfreien Einbauvon Stromverteilereinheiten (PDUs) erleichtern die Installation derAusrüstung- Werden komplett zusammengebaut ausgeliefert, mit Rollen,Nivellierfüße und Winkelverbinder zur Stabilisierung, damit sieschnell einsatzfähig sind- Erfüllen die Standards EIA/ECA-310-E, IEC 60297-3-100 und UL 60950- 5 Jahre eingeschränkte GarantieErfahren Sie mehr:https://www.tripplite.com/products/cabinets-open-frame-racks~12Informationen zu Tripp LiteTripp Lite verfügt mit mehr als 4.000 verschiedenen Produktenbranchenweit über den größten Lagerbestand an versandfertigen Waren.Dazu gehören USV-Systeme, Racksysteme und Kühlungslösungen,Stromverteilereinheiten (PDUs), KVM-Switches, Kabel- undAnschlussprodukte, Inverter, Steckerleisten und Notebook-Zubehör.Tripp Lite hat seinen Hauptsitz in Chicago, Illinois, und verfügtüber eine globale Präsenz mit personell voll ausgestattetenNiederlassungen rund um den Globus. Weitere Informationen finden sichauf der Website von Tripp Lite: www.tripplite.com.Pressekontakt:Samantha Perryman, 1 (773) 869-1533, samantha_perryman@tripplite.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/740054/Tripp_Lite_EU_Rack.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/676408/Tripp_Lite___No_Verbage__CMYK_Logo.jpgOriginal-Content von: Tripp Lite, übermittelt durch news aktuell