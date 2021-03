Neue R+V-Rentenversicherung: Ansparen mit Chancen

Wiesbaden (ots) - Die R+V bietet eine neue Rentenversicherung an, in die der Kunde mit einem laufenden Beitrag einzahlt. Der Versicherte kann dabei jederzeit unkompliziert selbst wählen, wie groß der Anteil an Aktien und sicherem Kapital ist.In die neue R+V-AnsparKombi Safe+Smart können Kunden bereits ab 25 Euro im Monat einzahlen. Diesen Beitrag können sie nach Wunsch zwischen einem sicheren Kapital und einem Chancen-Kapital aufteilen. Mindestens die Hälfte jedes Beitrags fließt in das sichere Kapital, welches mit seinen Überschüssen nur wachsen kann - egal was an den Zins- und Kapitalmärkten passiert. Mit der übrigen Summe, dem Chancen-Kapital, profitiert der Kunde von der Wertentwicklung an den Aktienmärkten. Im Mittelpunkt stehen dabei die Aktienindizes DAX 30, EURO STOXX 50 und der MSCI World.Bei der neuen AnsparKombi muss sich der Kunde nicht auf eine Laufzeit festlegen. Er kann zudem jederzeit die Aufteilung des Beitrags in sicheres Kapital und Chancen-Kapital ohne zusätzliche Kosten neu bestimmen. Ebenso kann er die Höhe seiner Einzahlungen jederzeit ändern oder aus dem Vertrag wieder Geld entnehmen. In der Ansparphase sind Auszahlungen kostenfrei. Nach der Ansparphase erhält der Kunde - wie bei Rentenversicherungen üblich - eine lebenslange monatliche Rente. Alternativ kann er sich das angesparte Kapital auszahlen lassen.Safe+Smart-Tarife bieten Sicherheit und RenditechancenDie R+V-AnsparKombi Safe+Smart ergänzt den seit 2020 erhältlichen Tarif R+V-AnlageKombi Safe+Smart. Die AnlageKombi kann für einen Einmalbeitrag ab 5.000 Euro abgeschlossen werden. Dabei ist die Aufteilung in sicheres Kapital und Chancen-Kapital identisch, ebenso die Anlage der Kundengelder. Bei beiden Tarifen können die Kunden über das Online-Banking der Volksbanken und Raiffeisenbanken oder über das Kundenportal "Meine R+V" den Stand ihrer Kapitalanlage einsehen und die Aufteilung von sicherem Kapital und Chancen-Kapital ändern."Unsere Safe+Smart-Tarife sind attraktive Alternativen im Niedrigzinsumfeld", betonte Claudia Andersch, Vorstandsvorsitzende der R+V Lebensversicherung AG. "Bei beiden Produkten können die Kunden flexibel für ihr Alter vorsorgen, die Chancen der Aktienmärkte wahrnehmen und die Sicherheit einer Rentenversicherung erhalten."Pressekontakt:Frank SengerKonzern-KommunikationRaiffeisenplatz 165189 WiesbadenTel.: 0611 533-5205E-Mail: frank.senger@ruv.deOriginal-Content von: R+V Versicherung AG, übermittelt durch news aktuell