Neue R+V-PflegeVorsorge: Passgenaue Absicherung für den Pflegefall

Wiesbaden (ots) - Pflege ist zurzeit in aller Munde. Doch erstetwa vier Prozent aller Deutschen haben bisher eine privatePflegezusatzversicherung abgeschlossen. Dabei besteht ein hohesRisiko und die Kosten im Pflegefall sind hoch. "Pflegebedürftig zuwerden ist nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Es kann jedentreffen, unabhängig vom Alter", so Nina Henschel, Vorstandsmitgliedder R+V Krankenversicherung AG. "So beträgt zum Beispiel dieWahrscheinlichkeit, dass es bei Ehepaaren mindestens einen von beidentrifft, 89 Prozent. Deshalb ist eine Pflege-Zusatzversicherung einwesentlicher Bestandteil des Vermögensschutzes." Denn die gesetzlichePflegeversicherung reicht bei Weitem nicht aus und übernimmt nureinen Teil der Kosten. Je nach Versorgungsart und Pflegegrad kannschnell eine Eigenbeteiligung von 1.500 Euro und mehr pro Monatentstehen, die dann privat zu finanzieren ist. Nina Henschel: "Vielewissen das nicht und kümmern sich erst spät um die Absicherung.Manchmal ist es dann schon zu spät. Uns ist es wichtig, dass sichauch junge Menschen mit dem Thema auseinandersetzen."Optimal abgestimmte LeistungenDie Pflegemonatsgelder der neuen R+V-PflegeVorsorge sind auf diefünf Pflegegrade und Leistungen der gesetzlichen Pflegeversicherungabgestimmt. Zur Auswahl stehen bei der R+V wie gewohnt die dreiVarianten classic, comfort und premium. Sie bieten deutlichverbesserte Leistungen - vor allem auch bei ambulanter Pflege, dieviele Pflegebedürftige vorziehen. So können beispielsweise 100Prozent der vereinbarten Monatsleistung in der premium-Variantebereits ab Pflegegrad 2 abgesichert werden. "Mit den neuen Tarifensind wir im Markt hervorragend positioniert. Sie bieten unserenKunden exzellente und passgenaue Leistungen und helfen dabei,bestehende Lücken in der Pflege-Finanzierung zu verkleinern", so NinaHenschel weiter.Flexibilität in jeder LebenslageDie R+V setzt dabei auf hohe Flexibilität. Die neuen Produkte sindgerade auch für junge Familien interessant, die oft besondereHerausforderungen zu meistern haben. Wenn ein Partner nach der Geburtin Elternzeit geht oder eine Hausfinanzierung läuft, ist das Geldmeist knapp. Nina Henschel: "Da hilft es sehr, dass bis zurVolljährigkeit des jüngsten Kindes das doppelte Pflegemonatsgeldgezahlt wird, wenn ein versicherter Elternteil pflegebedürftig wird -in allen Pflegeraden und unabhängig davon, ob das Kind noch bei denEltern wohnt." Ein weiteres Plus: Frischgebackene Eltern können nachder Geburt eine Beitragspause von bis zu zwei Jahren einlegen - beiweiterhin vollem Versicherungsschutz. Das sind zweiProdukteigenschaften, die so im Markt einzigartig sind. "Außerdemgilt: Je früher der Einstieg, desto günstiger der Beitrag", sagteHenschel weiter. Kinder können in Abhängigkeit vom gewähltenPflegemonatsgeld und dem Tarif zum Beispiel schon für fünf Euro imMonat abgesichert werden.Hilfe und OrientierungEinige weitere Beispiele für die Top-Leistungen: Eine planmäßigeErhöhung des Pflegemonatsgelds, die auch im Pflegefall fortgesetztwird, nimmt die Angst vor Inflation. Hinzu kommen weitereMöglichkeiten zur Erhöhung des Versicherungsschutzes ohne erneuteGesundheitsprüfung, zum Beispiel bei Heirat oder bei einerImmobilienfinanzierung. Die R+V-PflegeVorsorge bietet aber noch weitmehr als eine finanzielle Absicherung: Durch umfangreicheAssistance-Leistungen wird die R+V zum "Kümmerer" in Sachen Pflege,sodass der Kunde im Pflegefall nicht auf sich alleine gestellt ist.In Zusammenarbeit mit den Maltesern werden zum Beispiel eine rund umdie Uhr erreichbare Hotline mit umfassenden Beratungs- undVermittlungsleistungen zur Pflege, eine Pflegeheimplatzgarantie fürNotfälle innerhalb von 24 Stunden sowie auf Wunsch einePflegeberatung direkt zu Hause angeboten.Auf Wunsch: Geld für UmbautenWeiteres Extra: Auf Wunsch kann zum Pflegemonatsgeld zusätzlicheine Einmalleistung ("PflegeVorsorge cash") vereinbart werden, undzwar in Höhe von 4.000, 8.000 oder 12.000 Euro. Dieses Geld kann manim Pflegefall ab Pflegegrad 2 ebenfalls frei verwenden, zum Beispielfür nötige Umbaumaßnahmen - etwa für breitere Türen, einen Bad-Umbauoder den Einbau eines Treppenlifts.