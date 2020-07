Köln (ots) - Regional und frisch einkaufen und mit Gutscheinaktion Freizeitvergnügen genießenOb Urlaub oder Ernährung - Nähe hat in den vergangenen Monaten eine völlig neue Wertschätzung erfahren. Für REWE ist Nähe gelebte Unternehmensphilosophie - gegenüber Kunden und lokalen Lieferanten und Landwirten. Deutlich wird dies in der neuen Kampagne "Gutes gibt's so nah. Frisch aus Deiner Region." Dank langer und partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit Landwirten und Lieferanten in ganz Deutschland profitieren REWE Kunden von einem umfangreichen Angebot an frischen regionalen und saisonalen Produkten - in allen Märkten. Neu ist die Kombination mit einer Gutscheinaktion, mit der REWE sowohl regionale Freizeitanbieter einbindet und unterstützt als auch Kunden durch zusätzliche Gratis-Tickets zu gemeinsamen Aktivitäten einlädt."Verbraucher sind heute gut informiert und wollen wissen, woher ihre Produkte stammen. Obst und Gemüse aus der Region bringen Frische direkt auf ihren Tisch. Dafür steht unsere neue Kampagne", erklärt Clemens Bauer, Leiter Marketing bei REWE. "Darüber hinaus aktivieren wir erstmals mit einer Gutscheinaktion im Markt zum Kauf regionaler Produkte und sorgen gleichzeitig dafür, dass unsere Kunden ihre Region erleben können."Mit der Kampagne bringt REWE die Bedeutung der Region noch stärker ins Bewusstsein der Verbraucher. Um die vertrauensvolle und faire Zusammenarbeit mit lokalen Lieferanten und Landwirten zu stärken, hat REWE gemeinsame Werte und Prinzipien definiert und in der REWE "Lokal-Partnerschaft" verankert. Sie definiert verbindlich die Zusammenarbeit zwischen kleinen Lieferanten und Marktverantwortlichen vor Ort. Für Verbraucher bedeutet dies nicht nur frische und regionale Produkte aus der Saison, sie erfahren sogar, wer die Produkte liefert. Denn wer ganz genau wissen will, mit welchen lokalen Betrieben und Landwirten REWE zusammenarbeitet, kann das in einer Datenbank auf http://www.rewe.de/regional für ganz Deutschland recherchieren: Postleitzahl eingeben und die Anbieter werden grafisch ansprechend aufgelistet. Ausgewählte Betriebe werden zudem porträtiert.Wer regionale Produkte kauft, kann sich und anderen zudem eine weitere Freude bereiten - mit den Vorteilen des 2-für-1-Gutscheins. Die Aktion funktioniert ganz einfach: Regionales Obst und Gemüseim Wert von fünf Euro bei REWE oder nahkauf einkaufen, Kassenbon auf der Aktionsseite hochladen, Ticket für einen der lokalen Freizeitanbieter kaufen, dann gibt es den Gutschein für die zweite Eintrittskarte dazu. Das ist doppelter Genuss pur! Zur Auswahl stehen viele lokale Freizeitpartner in ganz Deutschland, darunter zum Beispiel Tier- und Kletterparks, Schiffsausflüge oder Fotosafaris. Die vollständige Liste sowie alle weiteren Informationen gibt es unter rewe.de/2für1 (https://regional.rewe.de/2fuer1) . So sorgt REWE nicht nur für kleine Sommerfreuden zwischendurch, sondern unterstützt auch die regionale Wirtschaft. Denn gerade Event- und Freizeitanbieter hat die Corona-Krise schwer getroffen.Zur achtwöchigen Omnichannel-Kampagne gehört außerdem ein emotionaler TV-Spot (https://www.youtube.com/watch?v=al0MBaDDWYw&feature=youtu.be) . Während der 30 Sekunden erleben Zuschauer, wie nah das Gute liegt und wie gut Nähe tut. Der Film wird vom 26. Juli bis zum 22. August bei großen Fernsehsendern mehrmals täglich ausgestrahlt. Darüber hinaus wird die Kampagne über POS, Print, Hörfunk, Handzettel und Onlinekanäle ausgespielt.Das verantwortliche Team:Unternehmen: REWE Markt GmbH, KölnClemens Bauer, Leiter MarketingKreativ Agentur: thjnk HamburgFilmproduktion: AKKURAT StudiosMusikproduktion: 2WEIMediaagentur: OMD DüsseldorfDigital Kreation: REWE MarketingDigital Media: REWE MarketingÜber REWE:Mit einem Umsatz von 24,5 Mrd. Euro (2019), mehr als 148.000 Mitarbeitern und über 3.600 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben.Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2019 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von über 62 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 363.000 Beschäftigten in 24 europäischen Ländern präsent.Für Rückfragen:REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/108458/4660847 OTS: REWE Markt GmbHOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell