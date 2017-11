München (ots) - Das Roman Herzog Institut (RHI) hat im Rahmenseines Fachsymposiums "Arbeit, Werte, Zukunft: In welcherGesellschaft wollen wir leben?" seine neue Publikation mit dem Titel"Führen mit Werten - Zur gesellschaftlichen Verantwortung vonWirtschaftseliten" vorgestellt."Mit der neuen Publikation gibt das RHI einen umfassendeninterdisziplinären Überblick zum Thema Führung und Werte. Dennwerteorientierte Führung von Unternehmen und Mitarbeitern endet nichtam Fabriktor. Sie bedeutet gerade heute, auch zu gesellschaftlichenBelangen öffentlich Position zu beziehen. Dabei sind angesichts einerwachsenden Skepsis gegenüber Europa, freiem Handel und einer offenenGesellschaft besonders auch die Führungskräfte gefragt, inpolitischen Debatten Stellung zu beziehen. Das neue Werk des RHI istein Appell an die Führungselite der Wirtschaft, sich in diegesellschaftlichen Diskussionen einzumischen - das ist Teil ihrersozialen Verantwortung", betont RHI- Vorstandsvorsitzender Prof.Randolf Rodenstock.Die neue Veröffentlichung des RHI betrachtet das Thema Führung undWerte aus drei unterschiedlichen Blickwinkeln. Die grundlegendenethischen und philosophischen Fragen werden von WirtschaftsethikerProf. Dr. Karl Homann analysiert. Das zweite große Kapitel bildet einInterview mit Prof. Dr. Michèle Morner, die an der DeutschenUniversität für Verwaltungswissenschaft in Speyer lehrt. Sie vertrittdie Auffassung, dass die Unternehmensleitung ihre Kontrollbefugnisneu interpretieren und anders als früher leben muss. Imabschließenden Kapitel schreibt der Dozent und ManagementberaterPeter Paschek über "werteorientierte Führung als gesellschaftlicheAufgabe von Managern in turbulenten Zeiten".Die Autoren legen dar, dass werteorientierte Führung mehr als eineFrage des persönlichen Anstands ist und über ethisch und moralischverantwortungsvolles Handeln im Unternehmenskontext hinausreicht."Diese Perspektive ergänzt unsere bisherigen Veröffentlichungen zuden Themen Werte und Führung um einen wichtigen Aspekt", betontRodenstock.Die Publikation kann kostenlos unter www.romanherzoginstitut.debestellt sowie heruntergeladen werden.Das ROMAN HERZOG INSTITUT versteht sich als Plattform für freiesNach-, Vor- und Querdenken. Im interdisziplinären Diskurs mitführenden Persönlichkeiten werden visionäre und inspirierendeAntworten auf brennende Fragen unserer Zeit erarbeitet.Bundespräsident Professor Roman Herzog war Schirmherr des RHI und istder Namensgeber des Instituts. Sein reformerisches Denken istwegweisend für die Ausrichtung des RHI.Pressekontakt:Kontakt: Dirk Strittmatter, Tel. 089-551 78-203, #E-Mail: dirk.strittmatter@ibw-bayern.deOriginal-Content von: Roman Herzog Institut e.V., übermittelt durch news aktuell