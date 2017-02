Neue Publikation «Polarization Shocks» von GDI-CEO David Bosshart

Rüschlikon (ots) - Die Weltbevölkerung rücke durch dieGlobalisierung immer näher zusammen, die Gräben aber zwischen Elitenund Massen, Experten und Laien, Gefühlen und Fakten, würden immergrösser. Das schreibt David Bosshart, CEO des Gottlieb DuttweilerInstitutes, in seinem neuen Buch «Polarization Shocks».«Wir sind an einem Wendepunkt in unserer immer komplexer werdendenglobalen Gemeinschaft angekommen, die mehr und mehr über wachsendePolarisierungen definiert wird», schreibt Bosshart und liefertErklärungen für aktuelle politische Ereignisse wie die US-Wahlen. «Jenäher wir uns auf dem Planeten kommen, desto grösser ist die Tendenz,Mauern wieder aufzubauen. Das Spiel gewinnt, wer die Macht hat zuinkludieren und auszugrenzen. Das gilt für Branchen, Unternehmen undNationen.»Steigendes Misstrauen in Führungspersönlichkeiten, Unternehmen undRegierungen stellten die Gesellschaft auf die Probe, genauso wieNischen- und Interessengruppen, die ihre Forderungen immerlautstärker äusserten.Fünf Spannungsfelder gelte es zu bewältigen:- Volk vs. Eliten: Die Gräben zwischen Bevölkerungen undherrschenden globalen Eliten- Nationalisten vs. Globalisten: Die Diskrepanz zwischen denVorteilen der Globalisierung und den regionalen Werten vonkleineren Gemeinschaften und Nationen- Experten vs. Laien: Die Kluft zwischen einer kleinen Gruppeerfolgreicher und gutverdienender Experten und einer wachsendenGruppe von Laien- Gefühle vs. Fakten: In einer abstrakten und komplexen Weltwerden Gefühle wichtiger als Fakten- Unverstandene vs. Autoritäten: Die, die sich unverstandenfühlen, fordern authentische Antworten der ElitenBossharts Appell: «Wir müssen das richtige Betriebssystem für einedigitale Gesellschaft finden.» Um die grösser werdenden Klüfteunserer Gesellschaft zu überwinden, müssten wir zunächst akzeptieren,dass Macht immer häufiger über Netzwerke ausgeübt werde, und immerweniger über die heute noch führenden Eliten.Die englische Publikation «Polarization Shocks» ist zu beziehenüber das Gottlieb Duttweiler Institut: gdi.ch/polarization.Pressekontakt:Alain EgliHead CommunicationsGDI Gottlieb Duttweiler InstituteE-Mail: alain.egli(at)gdi.chTelefon: +41 44 724 62 78Original-Content von: Gottlieb Duttweiler Institute GDI, übermittelt durch news aktuell