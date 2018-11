München (ots) -- Deutschlands bekannteste Auswanderer-Familie ist zurück- Große Sprünge, ein runder Geburtstag und ein Dschungel-Spa- Sendetermin: ab Montag, 26. November 2018, um 21:15 Uhr bei RTLIIStillstand bei den Reimanns? Niemals! Nach ihrem großenAustralien-Abenteuer machen sich Konny und Manu direkt wieder ansWerk. Der Heimwerkerkönig widmet sich nicht nur neuen Umbau-Projektenauf Konny Island III, sondern auch einer ganz besonderen Aufgabe:Sein "Engelchen" Manu wird 50 Jahre alt und das soll nachReimannscher Manier gebührend gefeiert werden. Zudem kündigt sich einHurrikan an.In den vier neuen Folgen der beliebten RTL II-Doku-Soap "DieReimanns - Ein außergewöhnliches Leben" haben die Kult-Auswandererwieder einiges geplant, denn nach ihrem Australien-Abenteuer habendie Reimanns auf Hawaii wieder alle Hände voll zu tun.Während sich Heimwerkerkönig Konny neuen Projekten auf KonnyIsland III widmet, startet Manu mit ihrem Kinderklamotten-Businesswieder voll durch und macht Hawaiis Märkte mit ihrer fahrendenBoutique "Emma" unsicher.Konny erhält eine überraschende Nachricht aus Deutschland: Er sollbei der Kieler Woche den alljährlichen Ocean Jump mit einer Redeeröffnen. Hier liefern sich Surfer und Biker jedes Jahr einenspektakulären Wettkampf und springen mit Fahrrad oder Surfbrett voneiner 14 Meter hohen Rampe ins Hafenbecken. Da Konny bekanntlich keinFan großer Worte ist, hat sich der 62-Jährige in den Kopf gesetzt,das Event ebenfalls mit einem waghalsigen Sprung zu eröffnen. Was hatKonny vor?Zudem steht eine große Feier im Hause Reimann vor der Tür: Manuwird 50 Jahre alt und möchte das auch gebührend feiern. AlsParty-Planer hat sie Ehemann Konny auserkoren. Doch kann der dieErwartungen seines Engelchens erfüllen? Neben der Geburtstagsplanungwidmet sich der DIY-Held noch einem anderen Projekt: Konny Island IIIsoll ein Dschungel-Spa bekommen. Bekommt er das alles unter einenHut?Ein Hurrikan der höchsten Kategorie ist auf dem Weg nach Hawaii.Der Notstand wird ausgerufen und die Bewohner der Inseln räumen dieSupermarktregale leer. Auch Manu richtet den Keller als Notunterkunfther und stellt alles bereit, was im Ernstfall zum Überleben gebrauchtwird. Konny findet das alles übertrieben. Schließlich ist er alsHamburger eine "steife Brise" gewöhnt."Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben" ist eine Produktionvon Constantin Entertainment."Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben": Neue Folgen abMontag, 26. November 2018, um 21:15 Uhr bei RTL IIPressekontakt:RTL II ProgrammkommunikationStefanie Reichardt089 - 64185 6512stefanie.reichardt@rtl2.deOriginal-Content von: RTL II, übermittelt durch news aktuell