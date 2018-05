Neue Produktkonzepte für weniger Plastikverschmutzung - so Sagentia

Weitere Suchergebnisse zu "JB JAPAN STOCK":

Cambridge, England (ots/PRNewswire) -Laut Sagentia, einem Unternehmen der Science Group, kann ein neuesVerpackungskonzept für die Auslage einiger Verbraucherprodukte diePlastikverschmutzung beträchtlich reduzieren.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/694130/Sagentia_Logo.jpg )Der Wissenschafts- und Technologiespezialist hob außerdem dieNotwendigkeit eines gemeinsamen, branchenübergreifenden Ansatzeshervor, der sowohl die Komplexität des Problems sowie die wichtigemultifunktionale Rolle, die Plastik häufig spielt, offen anerkennt.Sagentia warnt davor, dass ohne einen tief verankerten undintegrierten Ansatz Lücken in der Fähigkeit, Plastikverpackungen zuersetzen, zu verringern oder neu zu konzipieren, nicht geschlossenwerden können. Ohne einen derartigen Ansatz werden Initiativen zurPlastikverringerung die Probleme nicht richtig lösen.In dem Bestreben, die Abnehmerbranchen bei diesen Problemen zuunterstützen, haben Wissenschaftler und Ingenieure bei Sagentia eineInformationsschrift herausgegeben "Breaking up with plastic"(https://www.sagentia.com/insight/breaking-up-with-plastic/). Siekann kostenlos heruntergeladen werden und stellt ein technischesRahmenkonzept in drei Phasen dar, um das Verringern vonPlastikverpackungen zu erleichtern.Laut Simon Norman, einem der Autoren der Informationsschrift undBerater für angewandte Wissenschaft bei Sagentia, wird es in einigenFällen notwendig sein, die Art und Weise zu ändern, wie Produktedargeboten, hergestellt oder verbraucht werden."Häufig wird die Produktentwicklung getrennt von derVerpackungsentwicklung betrachtet", erläutert er. "Dieser isolierteAnsatz bietet jedoch weniger Möglichkeiten, zum Kern des Problems zugelangen, der die Notwendigkeit für Plastikverpackungen erst schafft.Egal, ob es sich um Kaffeekapseln, Shampoo-Flaschen oderEinmalrasierer handelt: Verschiedene Unternehmen und Fachleute müssengemeinsam daran arbeiten, Einwegplastik zu reduzieren."Die Lösung dieses Problems erfordert Kenntnisse und Verständnisder Wünsche von Verbrauchern und der Anforderungen auf Hersteller-und Vertriebsseite gepaart mit wissenschaftlichen Kenntnissen überdie Produkte und die Eigenschaften der verschiedenenVerpackungsmaterialien. Entscheidend ist auch, dass die IndustrieMöglichkeiten findet, den Plastikmüll zu reduzieren, ohne wichtigeFaktoren wie Lebensmittelsicherheit und Zufriedenheit der Verbraucherzu beeinträchtigen."Breaking up with plastic, Technical steps to rethink, replace andreduce plastic packaging ist verfügbar unterhttps://www.sagentia.com/insight/breaking-up-with-plastic/Informationen zu Science Group plcScience Group plc (AIM:SAG) erbringt Dienstleistungen fürunabhängige Beratung und fortschrittliche Produktentwicklung mit demSchwerpunkt auf Wissenschafts- und Technologieinitiativen. UnsereFachfirmen Sagentia, Oakland Innovation, OTM Consulting, LeatherheadFood Research und TSG Consulting arbeiten sehr eng mit ihren Kundenin wichtigen vertikalen Märkten zusammen, um gute Renditen fürTechnologie- und FuE-Investitionen zu erwirtschaften. Mit über 400Mitarbeitern weltweit, die meisten davon Forscher und Ingenieure,betreibt die Science Group FuE-Einrichtungen in Cambridge und Epsomsowie weitere 10 Büros in Europa und Nordamerika.info@sciencegroup.comhttp://www.sciencegroup.comInformationen zu SagentiaSagentia ist ein globales Unternehmen im Bereich Wissenschafts-,Produkt- und Technologieentwicklung. Unser Ziel ist es, Unternehmendabei zu unterstützen, das meiste aus ihren Investitionen in FuEherauszuholen. Wir arbeiten mit Partnern in den Branchen Konsumgüter,Industrie, Medizin sowie Öl und Gas zusammen, um Zusammenhängezwischen Technologie und Markt aufzuzeigen, ihre Zukunftsstrategienfestzulegen, komplexe wissenschaftliche und technologischeHerausforderungen zu meistern und kommerziell erfolgreiche Produktezu liefern.Sagentia beschäftigt über 150 Wissenschaftler, Ingenieure undMarktexperten und ist ein Unternehmen der Science Group. Die ScienceGroup bietet Dienstleistungen für unabhängige Beratung und führendeProduktentwicklung mit dem Schwerpunkt auf Wissenschafts- undTechnologieinitiativen. Sie hat 14 Büros in Europa und Nordamerika,zwei Innovationszentren für Forschung und Entwicklung im VereinigtenKönigreich und über 400 Mitarbeiter. Zu den anderen Unternehmen derScience Group gehören OTM Consulting, Oakland Innovation, LeatherheadFood Research und TSG Consulting.Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.sagentia.comoder senden Sie uns eine E-Mail an info@sagentia.comPressekontakt:Wenden Sie sich für weitere Informationen oder Bildmaterial an MaryHamblyn bei Trailblazer PRmary.hamblyn@trailblazerpr.com+44(0)1453 887 777Original-Content von: Sagentia, übermittelt durch news aktuell