Neue Produkte und Lösungen für Camper: European Innovation Award auf der CMT verliehen

Stuttgart (ots) - Im Rahmen der Freizeit- und Urlaubsmesse CMT(14. bis 22. Januar 2017) sind am Sonntag, den 15.01.2017 inStuttgart die besten Innovationen der Caravaning-Branche mit demEuropean Innovation Award ausgezeichnet worden. Eine internationaleFachjury aus den Redaktionen der führenden Caravaning-Länder inEuropa hatte über 100 Einreichungen in 14 Kategorien entschieden.Bei den Reisemobilen wurde das Modell Smove von Niesmann+Bischoffals innovativstes Gesamtkonzept ausgezeichnet. Im Wohnwagenbereichmachte der Adria Sonic das Rennen. Bei den Vans setzte sich der Van540 von Malibu durch. Außer in den Gesamtkonzept-Kategorien zeigtsich die Vielfalt der Caravaning-Branche vor allem in denDetailkategorien für Design, Technik oder Konnektivität: Hierkonkurrierten zahlreiche Innovationen vom Wohnwagengrundriss bis zuBus-Systemen, die per App bedienbar sind und vom Stützensystem biszum Luftschlauchzelt.Unter www.european-innovation-award.com sind alle Teilnehmer desWettbewerbs mit ihren Innovationen in 14 Kategorien abgebildet.Über den European Innovation Award:Der vor sechs Jahren initiierte European Innovation Award wird vonden Fachredaktionen in den führenden Caravaning-Ländern Europasgetragen. Ausgezeichnet werden Hersteller und Zulieferer vonReisemobilen, Caravans, Vans und von entsprechendem Zubehör. DieVerleihung durch den DoldeMedien Verlag (unter anderem "ReisemobilInternational", "Camping, Cars & Caravans") erfolgt im Rahmen derCMT, der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeitin Stuttgart.Pressekontakt:DoldeMedien VerlagRaymond Eckl, Chefredakteur "Camping, Cars & Caravans"Telefon +49-711-55349-34eckl@doldemedien.deOriginal-Content von: DoldeMedien Verlag GmbH, übermittelt durch news aktuell