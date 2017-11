Neue Produkte im Bereich Gesundheitspolitik: Berliner Redaktionsteam um Thomas Grünert wechselt zur Schlüterschen

Hannover/Berlin (ots) - Ab Januar 2018 eröffnet die Schlüterscheein Büro in Berlin und erweitert ihr Portfolio im BereichGesundheits- und Pflegepolitik. Dazu wird das 6-köpfigeRedaktionsteam um Thomas Grünert, ehemaliger Chefredakteur von "DerGelbe Dienst" sowie "Pflege intern", und Holger Göpel, ehemaligerLeiter von Care Invest, zum 1. Januar 2018 zur Schlüterschenwechseln.Durch das seit Jahren etablierte Redaktionsteam werden zusätzlicheRessourcen sowie digitales Know-how gewonnen, um neue Produktangebotezu entwickeln und das Angebot der Schlüterschen im Bereich Gesundheitund Pflege zu erweitern. "Zu unseren neuen Angeboten werdenInformations- und Netzwerkdienste sowie Veranstaltungsformate aus demBereich Soziales, Gesundheit und Pflege zählen, die vom Team umThomas Grünert und Holger Göpel unter dem Markennamen sgpherausgebracht werden", so Lutz Bandte, Geschäftsführer derSchlüterschen Verlagsgesellschaft.Zu den ersten Produkten ab Januar zählen der sgp INSIDER, der alsLeitmedium für Entscheider der Gesundheitspolitik alle 14 TageInformationen zu Entwicklungen im Gesundheitsmarkt herausbringt sowiezusätzlich als Wissensdatenbank unter dem Namen sgp INSIDER PROerhältlich sein wird. Der sgp REPORT ergänzt das Portfolio mitumfassenden Informationen aus dem Finanz-, Immobilien- undPflegemarkt.Das Segment Pflege und Gesundheit bei der Schlüterschen wird damitstrategisch weiter ausgebaut: Nach der Übernahme des FachverlagsCarry-On Trade Publishing zum 1. Juli 2017 wird die Schlütersche nunweiter in den Standort Berlin investieren."Wir freuen uns, mit Thomas Grünert, Holger Göpel und Team neueKollegen an Bord zu haben, die über ein ausgezeichnetes und überJahre gewachsenes Netzwerk im Gesundheitswesen verfügen sowiezusätzliche redaktionelle Expertise einbringen. Der neue StandortBerlin mit eigenen Räumlichkeiten ist für die Schlütersche vonstrategischer Bedeutung, da dort bereits unser digitaler FachverlagCarry-On Trade Publishing ansässig ist und wir in der Hauptstadt auchden jährlichen Deutschen Pflegetag ausrichten und so die Expertise amStandort bündeln", ergänzt Lutz Bandte.Weitere Informationen finden Sie unter: www.sgp-insider.de undwww.sgp-report.de.Pressekontakt Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG:Christiane PitschkeUnternehmenskommunikationpitschke@schluetersche.deTelefon: 0511 - 8550 8355Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KGHans-Böckler-Allee 730173 Hannoverwww.schluetersche.deOriginal-Content von: Schlütersche Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell