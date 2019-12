Neue Probleme bei Stuttgart 21: Für neue Digitaltechnik im Tiefbahnhof fehlt Finanzierung

Berlin (ots) - Bund und Land streiten um rund 600 Mio. Euro / Schlaglicht aufInvestitionspaket der Bahn: Experten kritisieren "Luftbuchungen"Berlin, 19. Dezember 2019 - Das Prestigeprojekt der Deutschen Bahn, der neueTiefbahnhof in Stuttgart, steht vor neuen Problemen. Nach Recherchen desWirtschaftsmagazins 'Capital' (Ausgabe 1/2020) fehlt für ein wichtiges Detail indem Mega-Projekt nach wie vor die Finanzierung - rund 600 Mio. Euro für eindigitales Stellwerk, digitale Kommunikationstechnik und ein modernes Funksystem."Es wäre ein Treppenwitz der Geschichte, wenn der einzige große Bahnhof, denDeutschland mit der neuen Technik ausstattet, 2025 nicht starten kann",bestätigte der Staatssekretär im baden-württembergischen Verkehrsministerium,Uwe Lahl, die Recherchen von 'Capital'. Sollte der Bund seinen Anteil an denKosten nicht freigeben, werde in dem knapp neun Milliarden Euro teuren Bahnhofeine Signaltechnik aus dem 19. Jahrhundert verbaut, erklärte ein Kenner derPlanungen.Der Streit um die Finanzierungsbeteiligung des Bundes in Stuttgart wirft einSchlaglicht auf die jüngsten Investitionspläne der Deutschen Bahn. Trotz einesInvestitionspakets von nach Angaben der DB rund 156 Milliarden Euro bis zum Jahr2030 sind wichtige Zukunftsprojekte wie die Digitalisierung der Schiene und derDeutschlandtakt unterfinanziert. Mit dieser Finanzausstattung sei kein "großerBefreiungsschlag" drin, sagte Christian Böttger, Professor an der Hochschule fürTechnik und Wirtschaft Berlin, gegenüber 'Capital'. DB und Bund arbeiteten mit"Taschenspielertricks, um das Volumen beeindruckender" aussehen zu lassen. AuchDirk Flege, Geschäftsführer der Allianz pro Schiene und als solcher Lobbyist für140 Eisenbahnunternehmen und Umweltverbände, hält das Paket für künstlichaufgeblasen durch "viele Unbekannte und Luftbuchungen".Pressekontakt:Monika Dunkel, Redaktion 'Capital',Telefon: 030/220 74-5124E-Mail: dunkel.monika @capital.dewww.capital.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/8185/4473558OTS: Capital, G+J WirtschaftsmedienOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell