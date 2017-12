Unterföhring (ots) -Das große Spiel um wenig Platz: 100 Leute leben gemeinsam in einemHaus auf 116 Quadratmetern. Der Kandidat, der das Haus als Letzterverlaesst, gewinnt 100.000 Euro. Thore Schölermann und Jana Kilkapraesentieren ab 4. Januar, 20:15 Uhr, donnerstags auf ProSieben dieneue Show ,Get the F*ck out of my House'. ,In unserem Haus trifftjunger Influencer auf 82-jaehrigen Rentner - ein ziemlich bunterMix', erzaehlt Kilka. ,Bei 100 vollkommen unterschiedlichen Menschenaus allen Altersklassen und Gesellschaftsschichten ist Konflikt dieneue Definition von Grundstimmung.' Thore Schölermann ergaenzt: ,ImHaus wurde so mancher Underdog zum Helden - und vermeintlicheGutmenschen zu Haus-Diktatoren.' Bis zum Start von #GTFOOMH verbringtdas Paar einen traditionellen Jahreswechsel: ,Silvester feiern wirmit unseren engsten Freunden in Jogginghose und mit Pizzarette.Traditionell verbrennen wir an Silvester Drehbuecher undModerationskarten aus dem letzten Jahr. Das wird dieses Mal ein ganzschoen großes Feuer.Rechtehinweis: Dieses Bild darf bis eine Woche nach Ausstrahlunghonorarfrei fuer redaktionelle Zwecke und nur im Rahmen derProgrammankuendigung verwendet werden. Spaetere Veroeffentlichungensind nur nach Ruecksprache und ausdruecklicher Genehmigung derProSiebenSat1 TV Deutschland GmbH moeglich. Nicht fuer EPG!Verwendung nur mit vollstaendigem Copyrightvermerk. Das Foto darfnicht veraendert, bearbeitet und nur im Ganzen verwendet werden. Esdarf nicht archiviert werden. Es darf nicht an Dritte weitergeleitetwerden. Bei Fragen: foto@prosiebensat1.comVoraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist dieZustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presseloungesder Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.Pressekontakt:Bei Fragen: foto@prosiebensat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell