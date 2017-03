Hannover (ots) - Der Islamwissenschaftler Udo Steinbach kritisiertden türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan nach denjüngsten Ausfällen gegen Nato-Partner wie die Niederlande. "Er hatjedes Maß verloren, er argumentiert nicht inhaltlich, er weiß auchgar nicht, was Faschismus ist", sagte Steinbach der in Hannovererscheinenden "Neuen Presse" (Montagsausgabe). Steinbach fügte hinzu:"Er weiß nur, dass es das übelste Schimpfwort ist, mit dem manHolländer und vor allem die Deutschen bezeichnen kann. Deswegenbenutzt er es." Es sei auch nicht mehr auszuschließen, dass dertürkische Staatspräsident einen Bruch mit der Nato riskiere. "Es gibtElemente seines Verhaltens, die einen diesbezüglich nachdenklichmachen lassen wie seine Nähe zu Russland." Als Grund für ErdogansAusfälle nannte Steinbach das Referendum über ein künftigesPräsidialsystem in der Türkei. "Wenn das Referendum im April nichtfür ihn wunschgemäß ausgeht, dann ist es das Ende seiner politischenLaufbahn." Mit Blick auf das Flüchtlingsabkommen mit der EU sagte derWissenschaftler: "Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem dieserDeal unser politisches Verhalten nicht mehr bestimmen darf."Pressekontakt:Neue Presse HannoverPetra RückerlTelefon: +49 511/5101-2264rueckerl@neuepresse.deOriginal-Content von: Neue Presse Hannover, übermittelt durch news aktuell