Hannover (ots) - Bei der Hannover-Premiere des Musicals "Grease"am Dienstagabend (15. April) hat sich der Hauptdarsteller AlexanderJahnke (31) verletzt: Der Künstler stieß während der Show mit demKopf gegen einen LED-Bildschirm und erlitt eine Platzwunde. DieAufführung musste abgebrochen werden. "Es ist alles gut soweit, ichwerde keine bleibenden Schäden behalten", sagte der Musiker ausSehnde im Gespräch mit der in Hannover erscheinenden "Neuen Presse"."Ich bin froh, dass ich keine Gehirnerschütterung erlitten habe. Eshätte alles auch viel schlimmer kommen können." Nachdem Jahnke imKrankenhaus behandelt worden war, legt er am heutigen Mittwoch einePause ein, ein Kollege übernimmt seine Rolle. Wann Jahnke in demMusical als "Danny Zuko" wieder einsteigt, war noch unklar.Jahnke hat 2017 bei der Castingshow "Deutschland sucht denSuperstar" den zweiten Platz belegt. Nach dem Erfolg bekam er dieHauptrolle in der Jubiläumsausgabe des Musicals "Grease".Pressekontakt:Neue Presse HannoverPetra RückerlTelefon: +49 511/5101-2264rueckerl@neuepresse.deOriginal-Content von: Neue Presse Hannover, übermittelt durch news aktuell