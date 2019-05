Neue Prelixxir-App unterstützt frühe Teilnahme an dezentraler Elixxir-Plattform.

New York (ots/PRNewswire) - Die Elixxir-Plattform (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2461764-1&h=2658407023&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2461764-1%26h%3D605480881%26u%3Dhttps%253A%252F%252Felixxir.io%252F%26a%3DElixxir%2Bplatform&a=Elixxir-Plattform) hat den Start von Prelixxir (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2461764-1&h=1619520469&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2461764-1%26h%3D2573349703%26u%3Dhttp%253A%252F%252Felixxir.io%252Fprelixxir%26a%3DPrelixxir&a=Prelixxir)bekanntgegeben. Hierbei handelt es sich um eine App, über die sichCommunity-Mitglieder mit der Plattform verbinden und deren Wachstummitverfolgen können.Prelixxir ist sowohl für i (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2461764-1&h=596773120&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2461764-1%26h%3D2143607493%26u%3Dhttp%253A%252F%252Felixxir.io%252Fprelixxir%26a%3Di&a=i)OS als auch Android (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2461764-1&h=4010692683&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2461764-1%26h%3D3934679277%26u%3Dhttp%253A%252F%252Felixxir.io%252Fprelixxir%26a%3DOS%2Band%2BAndroid&a=OS+als+auch+Android) verfügbar und ermöglicht es Nutzern, News,Benachrichtigungen zu Events und Veröffentlichungen ohne Verzögerungzu lesen. Weiters besteht die Möglichkeit, sich an frühenFeature-Tests zu beteiligen. Für iOS-Nutzer wird das Testen gemäß denApple-App-Richtlinien auf einer eigenen Plattform unterstützt.Ein Teaser-Video, das die geplanten Prelixxir-Funktionen zeigt,ist hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2461764-1&h=92808635&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2461764-1%26h%3D546716573%26u%3Dhttp%253A%252F%252Felixxir.io%252Fprelixxir%26a%3Dhere&a=hier) zu sehen.Die ersten 10% jener interessierten Nutzer, die Prelixxirdownloaden, erhalten über den bevorzugten "Platinum Tier" Zugriff aufdie App. Frühe Unterstützer und Bewerber im Node-Auswahlverfahrenerhalten ein ähnliches Ranking. Eine solche Platzierung sichert denZugang zu Vorteilen und Incentives. Ein sogenannter"Missions"-Mechanismus wird es Nutzern ermöglichen, ihr Ranking durchMitarbeit an der Plattform zu verbessern.Nutzer, die Prelixxir downloaden, sichern sich Zugang zumöffentlichen AlphaNet der Plattform. Über Prelixxir könnenInteressierte auf sichere Messaging-Tests zugreifen undElixxir-Metadaten sowie Content-Schutz bewerten, während sich dasöffentliche AlphaNet an das Verbrauchervolumen anpasst. DieElixxir-Geldbörse wird ebenfalls über Prelixxir zur Verfügung stehen,wodurch demonstriert wird, dass die Plattform sichere, privateTransaktionen, darunter Zahlungen, unterstützt.Der maßstabsgerechte Metadaten-Schutz wird durch diecMix-Technologie von Elixxir gewährleistet und ist im kürzlicherschienenen cMix-Whitepaper (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2461764-1&h=2585466426&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2461764-1%26h%3D904556153%26u%3Dhttps%253A%252F%252Felixxir.io%252Fcmix-whitepaper%26a%3DcMix%2BWhitepaper&a=cMix-Whitepaper)von Elixxir beschrieben, das auch die wissenschaftlicheOriginal-Publikation enthält. Die in diesem Vortrag zusammengefasstenInformationen sollen der Community einen besseren Überblick über dieFunktionsweise der Plattform vermitteln. Die cMix-Technologieunterstützt sowohl Zahlungs- als auch Messaging-Transaktionen.Das öffentliche AlphaNet von Elixxir wird von einer kleinen Anzahlvon Knotenbetreibern unterstützt, die eng mit den Entwicklern vonElixxir zusammenarbeiten, um die Funktionstests und Performance-Testsvor dem Start des BetaNet der Plattform zu unterstützen. Mehr als 870Interessenten aus über 80 Ländern beteiligen sich an der Gründung desBetaNet der Elixxir-Plattform, die im Herbst 2019 gestartet wird.CEO David Chaum sagte: "Es ist von entscheidender Bedeutung, dassInteressierte die Möglichkeit haben, die Elixxir-Plattform öffentlichund unabhängig zu testen. Wir haben Prelixxir ins Leben gerufen, umjedem Mitglied der Community die Möglichkeit zu geben, direkt anTests teilzunehmen und insgesamt einen Bereich zu schaffen, in demwichtige Updates und Informationen zu Elixxir sowie zur Entwicklungder Plattform ausgetauscht werden können."Informationen zu Elixxir:Elixxir wurde vom weltberühmten Kryptographen David Chaum (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2461764-1&h=3149778414&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2461764-1%26h%3D1122397671%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.chaum.com%252F%26a%3DDavid%2BChaum&a=David+Chaum), dem Erfinder des digitalen Geldes und dem Vater derAnonymität im Internet, gegründet und ist eine Transaktionsplattformauf Grundlage einer Full-Stack-Blockchain. Elixxir-Nodes (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2461764-1&h=1907088333&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2461764-1%26h%3D1868562381%26u%3Dhttps%253A%252F%252Felixxir.io%252Frun-a-node%26a%3DElixxir%2Bnodes&a=Elixxir-Nodes) sorgen durch die Kombination vonEnd-to-End-Verschlüsselung mit einem gemischten Netzwerk, dasMetadaten der Nutzer unkenntlich macht, für Datenschutz. DiePlattform unterstützt sicheres Messaging sowie sichere Zahlungen undDatenübertragung mit dezentralisierten Anwendungen (dApp).Elixxir (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2461764-1&h=1003911956&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2461764-1%26h%3D1552177878%26u%3Dhttps%253A%252F%252Felixxir.io%252F%26a%3DElixxir&a=Elixxir) kann große Transaktionsmengen durch extremschnelle Verarbeitung unterstützen und fördert so die weltweiteÜbernahme der dezentralisierten Blockchain durch Verbraucher. 